Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuţi yoghini ai lumii, va urca pe scena festivalului UNTOLD

Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuţi yoghini din lume, va urca pe scena festivalului UNTOLD. Sursa foto: Facebook/Sadhguru

Unul dintre cei mai cunoscuţi yoghini ai lumii, Sadhguru, va fi prezent la UNTOLD şi va urca pe scena principală a festivalului în 6 august, în premieră mondială pentru un festival de muzică, anunţă organizatorii, potrivit Agerpres. "Va transmite un mesaj despre importanţa echilibrului interior, a stării de bine şi a construirii unei lumi mai conştiente", s-a precizat în comunicat.

"Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuţi maeştri yoghini ai lumii şi autor de bestseller New York Times, va urca pe scena principală a festivalului UNTOLD pe 6 august, unde se va adresa zecilor de mii de fani şi va transmite un mesaj despre importanţa echilibrului interior, a stării de bine şi a construirii unei lumi mai conştiente.

UNTOLD şi Conscious Music Circle lansează astfel, un parteneriat pe termen lung prin care festivalul de la Cluj devine primul mare eveniment de acest gen care oferă gratuit tuturor participanţilor, artiştilor şi membrilor echipei acces la aplicaţia de meditaţie Miracle of Mind, creată de Sadhguru", se arată într-un comunicat transmis, marţi, de organizatori.

Potrivit sursei citate, cunoscut de sute de milioane de oameni din întreaga lume pentru programele sale dedicate transformării şi dezvoltării personale prin yoga şi meditaţie, dar şi pentru iniţiativele sale globale dedicate mediului şi societăţii, Sadhguru va marca la Untold începutul unui parteneriat strategic cu Conscious Music Circle, o iniţiativă a Conscious Planet Foundation.

"Într-un moment de referinţă pentru industria festivalurilor, UNTOLD şi Conscious Music Circle îşi propun să redefinească experienţa unui festival de muzică, transformând-o într-un spaţiu în care starea de bine şi dezvoltarea personală devin parte din experienţa fiecărui participant. Parteneriatul are ca obiectiv promovarea sănătăţii mintale şi a conştientizării prin practici de yoga şi meditaţie validate ştiinţific, integrate în cultura festivalurilor şi a muzicii.

Prin această colaborare, UNTOLD devine primul mare festival din lume care oferă acces gratuit la aplicaţia de meditaţie Miracle of Mind tuturor participanţilor, artiştilor şi membrilor echipei festivalului. Aplicaţia va fi integrată în experienţa festivalului prin activări speciale şi sesiuni dedicate desfăşurate pe parcursul celor patru zile de festival", mai arată sursa citată.

Aplicaţia Miracle of Mind include o meditaţie ghidată de şapte minute creată de Sadhguru şi susţinută de cercetări realizate în colaborare cu Harvard Medical School. Aceasta este disponibilă gratuit pentru toţi utilizatorii.

"Parteneriatul dintre UNTOLD şi Conscious Music Circle porneşte de la convingerea comună că festivalurile pot genera nu doar amintiri memorabile, ci şi un impact pozitiv asupra oamenilor şi comunităţilor.

În contextul în care peste un miliard de persoane la nivel global se confruntă cu probleme de sănătate mintală, iar aproximativ trei sferturi dintre acestea debutează înaintea vârstei de 24 de ani, categorie de vârstă reprezentativă pentru publicul UNTOLD, cele două organizaţii îşi propun să ofere instrumente simple şi accesibile care îi ajută pe oameni să aibă grijă de propria stare de bine", menţionează organizatorii.

Clasat în top trei al celor mai mari festivaluri din lume pentru al treilea an consecutiv, UNTOLD şi-a extins în ultimii ani misiunea dincolo de zona divertismentului, dezvoltând iniţiative dedicate creativităţii, dezvoltării personale şi stării de bine. Scena Soul Circle, integrată în experienţa festivalului, reuneşte artişti, facilitatori şi participanţi în jurul muzicii, mişcării, atelierelor şi experienţelor comunitare menite să încurajeze conexiunea autentică şi echilibrul interior.

"Nu poţi schimba trecutul. Poţi trăi prezentul. Însă, poţi construi viitorul dacă alegi să faci acest lucru. Pentru prima dată în istorie avem posibilitatea să fim conectaţi cu întreaga omenire. Dacă vrem să transformăm lumea, dacă vrem să transformăm umanitatea, acum este momentul. Haideţi să facem acest lucru împreună", a declarat, citat în comunicat, Sadhguru.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 6 - 9 august, la Cluj-Napoca, iar ediţia din acest an aduce pe scenele festivalului peste 200 de artişti, printre care STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Flo Rida, The Chainsmokers, Kygo, James Hype, Solomun, Carl Cox, Sara Landry, Holy Priest şi mulţi alţii.