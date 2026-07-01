Festivalul UNTOLD s-ar putea extinde în peste 10 țări, inclusiv în SUA, China și India

Untold 2026 va avea loc tot la Cluj-Napoca. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ UNTOLD

Organizatorii Festivalului Untold anunță că în următorii cinci ani evenimentul s-ar putea extinde în 10 țări precum SUA, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia, potrivit Agerpres.

"UNTOLD își accelerează expansiunea globală și oferă publicului oportunitatea de a investi și a face parte din povestea de succes a unui Campion românesc pregătit să devină Campion Mondial. Grupul românesc de entertainment vizează să devină următorul Unicorn românesc prin dezvoltarea unei rețele globale de minim 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment în peste 30 de țări și oferă acum tuturor șansa unică de a investi prin platforma SeedBlink. Peste 9 milioane de euro sunt deja angajați ca investiție" se arată într-un comunicat trimis miercuri de organizatorii festivalului.

Potrivit sursei citate, după ce a devenit unul dintre cele mai apreciate branduri de festival din lume și s-a clasat constant în top 3 cele mai importante festivaluri internaționale, UNTOLD este unul dintre top 10 branduri și companii românești cu recunoaștere semnificativă internațională, cât și primul și singurul brand românesc declarat Ambasador al brandului turistic al României, iar acum intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Grupul românesc de entertainment își accelerează strategia de expansiune globală și își propune să devină unul dintre cei mai importanți jucători din industria mondială de live entertainment.

"Succesul internațional al UNTOLD, construit în jurul festivalului emblematic de la Cluj-Napoca și consolidat prin lansarea și dezvoltarea proiectului din Dubai, a transformat compania într-un partener atractiv pentru branduri, investitori și organizații din întreaga lume. În ultimii ani, recunoașterea internațională a crescut constant, iar interesul pentru dezvoltarea unor noi proiecte sub licența UNTOLD s-a amplificat semnificativ. Un moment definitoriu pentru poziționarea globală a brandului a fost lansarea festivalului UNTOLD Dubai, care a marcat și un record mondial unic: show-ul susținut de Armin van Buuren pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. După două ediții de succes în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD și-a consolidat statutul de brand internațional și a demonstrat că modelul său poate fi replicat cu succes pe piețe globale" mai arată sursa citată.

Organizatorii festivalului anunță că poartă discuții avansate pentru dezvoltarea unor proiecte în Brazilia, precum și în alte țări precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

În următorii cinci ani, compania își propune să accelereze procesul de internaționalizare prin dezvoltarea unor noi festivaluri și parteneriate strategice pe mai multe continente. Următoarea extindere confirmată va avea loc în America Latină, în Columbia, unde se va organiza un nou festival UNTOLD începând cu 2027. În paralel, compania poartă discuții avansate pentru dezvoltarea unor proiecte și în Brazilia, precum și în alte piețe strategice precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.