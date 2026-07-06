Tot mai mulți fani ai muzicii poartă dopuri de urechi la concerte și festivaluri: Care este explicația

3 minute de citit Publicat la 14:30 06 Iul 2026 Modificat la 14:30 06 Iul 2026

O tânără se chinuie să audă ce i se spune la telefon în zgomotul de la un festival muzical. Imagine cu caracter ilutsrativ. Sursa foto: Getty Images

Fiecare fan al muzicii are o listă de accesorii esențiale pentru concerte și festivaluri, dar unul devine din ce în ce mai popular: dopurile de urechi.

Dacă ai fost la unul dintre recentele concerte ale lui Harry Styles de pe Wembley, ai fi putut observa alți fani purtându-le sau poate îți pregătești deja o pereche pentru sosirea unor mega-staruri la festivalurile de muzică din această vară din România.

Altfel de dopuri de urechi

Paula, în vârstă de 26 de ani, poartă niște micile dispozitive în formă de V care strălucesc în lumină.

Nu este un secret faptul că expunerea la muzică puternică poate afecta auzul, iar dopurile simple din spumă au fost de mult timp disponibile la evenimente.

Însă Paula și alți tineri ca ea folosesc din ce în ce mai des un tip mai nou, conceput să arate mai modern, oferind în același timp protecție împotriva zgomotului dăunător, potrivit BBC.

Ea spune că a devenit mai atentă la protejarea auzului după ce a participat la evenimente muzicale prin natura jobului și afirmă că le poartă mereu la concerte și festivaluri.

Dopuri de urechi care filtrează sunetul

Producătorii susțin, de asemenea, că anumite modele pot filtra zgomotul nedorit, făcând ca artiștii de pe scenă să sune mai clar, lucru pe care Paula spune că l-a observat și ea.

În ultimii ani, branduri precum Loop, Alpine și Hears au devenit tot mai prezente în rândul participanților la concerte.

Companiile se poziționează ca branduri de lifestyle și investesc masiv în reclame pe rețelele sociale, țintind tinerii fani ai muzicii.

Ele încearcă să ofere produselor un design elegant, în culori variate, care pot fi asortate cu hainele sau alte accesorii.

Site-ul Loop afișează imagini cu persoane care poartă dopurile în contexte relaxate și distractive, iar brandul a colaborat cu festivaluri precum Coachella și Tomorrowland.

CEO-ul Alpine, Arthur van Keeken, spune că dopurile lor sunt populare în rândul „tinerilor din mediul urban” - exact publicul acestor evenimente.

El consideră că aceștia sunt tot mai conștienți de protejarea auzului și își dorește un viitor în care fanii muzicii vor privi protecția auzului la fel cum schiorii privesc căștile de protecție.

Pierderea auzului este una dintre cele mai comune dizabilități

Asociația Britanică a Audiologilor – specialiști în diagnosticarea și tratarea problemelor de auz – afirmă că pierderea auzului este una dintre cele mai comune dizabilități.

Potrivit Institutului Național Regal pentru Persoane Surde (RNID), aceasta afectează aproximativ una din trei persoane adulte din Marea Britanie.

Managerul de audiologie al organizației caritabile, Franki Oliver, spune că, privite la microscop, celulele auditive din urechile noastre și firele fine de păr de acolo seamănă cu un gazon la un festival.

„În prima zi, iarba arată absolut minunat”, spune ea. „Verde și frumoasă.”

„După primele două zile e încă ok. Dar la finalul weekendului arată destul de distrusă și probabil nu își mai revine. Același lucru se întâmplă cu urechile noastre când le expunem la zgomote puternice.”, a explicat aceasta.

Oliver spune că este un lucru bun faptul că dopurile de urechi sunt din ce în ce mai mult percepute ca un „accesoriu pentru o ieșire în oraș, nu ca ceva obligatoriu”.

Ce trebuie să verificăm atunci când cumpărăm dopuri de urechi

Totuși, ca și urechile noastre, nu toate sunt la fel.

Ea recomandă oamenilor să verifice dacă dopurile pe care le cumpără chiar oferă protecția promisă.

Sugerează să se verifice dacă produsele respectă standardele de siguranță și să fie urmărită valoarea de protecție unică (SNR).

Cu cât numărul este mai mare, cu atât protecția este mai puternică.

Dacă dopurile nu se potrivesc bine și nu etanșează corect, ele nu funcționează eficient, astfel că este important să fie ales mărimea potrivită.

Majoritatea brandurilor oferă mai multe dimensiuni tocmai din acest motiv.

Dacă sunt respectate instrucțiunile, spune Oliver, dopurile de urechi pot ajuta la prevenirea unei „mahmureli auditive” – urechi dureroase sau țiuitoare după un concert sau festival.

„Cred că mi-au salvat auzul”

Pentru cei care urcă pe scenă și sunt expuși la muzică puternică noapte de noapte, protecția auzului este, de asemenea, o problemă importantă.

Gazda emisiunii Future Dance, Sarah Story, care cântă frecvent live și a avut sezoane de club în Ibiza, le folosește de la vârsta de 19 ani.

Ea spune că fratele ei a îndemnat-o să înceapă să le folosească după ce el a dezvoltat tinitus – un țiuit sau bazâit persistent cauzat de expunerea îndelungată la zgomot puternic.

„Chiar cred că mi-au salvat auzul”, spune ea.

Sarah afirmă că dopurile, care pot reduce frecvențele sonore extreme ce provoacă distorsiuni, au și alte beneficii.

„Când le porți, poți vorbi normal și nu ajungi să îți pierzi vocea”, spune ea. „Eu îmi pierdeam vocea tot timpul când ieșeam.”