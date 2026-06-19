Tot mai multe hoteluri de pe litoral oferă servicii all inclusive. Manager: Avem șezlonguri gratuite pentru turiștii noștri

vacanța pe litoralul românesc poate fi perfectă / FOTO: Getty Images

Sezonul estival a început pe litoralul românesc, iar pentru turiștii care nu își doresc doar plajă și soare, hotelierii vin cu oferte all inclusive și tot mai multe surprize. În Eforie Nord, de exemplu, un hotel de patru stele propune servicii pentru toate vârstele, de la piscine încălzite, tobogane și activități pentru copii, până la muzică live și programe de divertisment pentru adulți.



Stațiunea Eforie Nord a fost întotdeauna preferata familiilor cu copii, iar oferta este gândită în această direcție.

Cei mici se pot distra în siguranță în bazine cu apă încălzită și tobogane, mai ales la începutul sezonului, când marea este încă rece.

Ziua, copiii beneficiază de activități supravegheate, iar părinții pot profita de liniștea terasei sau a șezlongurilor de la piscină. Seara, distracția se mută la scenă.

„Suntem în Eforie Nord, stațiune dedicată familiilor cu copii și copii mici, în general. Încercăm să le oferim foarte multe facilități. De la piscină cu dimensiuni semi olimpice, piscină cu tobogane, piscine pentru cei mai micuți dintre ei, activități de entertainment pentru copii pe tot parcursul zilei, chiar și cu mini-disco seara, activități și pentru adulți seara la scenă cu concursuri, muzică live, DJ”, a declarat Liliana Cornea, manager operațional.



Turiștii ajunși deja la hotel confirmă că alegerea nu a fost una întâmplătoare. Piscinele încălzite, curățenia și atitudinea personalului sunt elementele care i-au atras.



„Am ales cred că cel mai bun hotel din Eforie. Ne-am gândit la unu cu piscină pentru că a zis că marea o să fie rece pentru că nu este sezonul și mi-au zis că au și piscina încălzită”, spune un turist.



„Este curat, sunt foarte amabili oamenii de aici și simțim bine”, spune o altă turistă.



„Atrage această calitate de a avea piscină încălzită, plus și camerele sunt foarte curate. Tot timpul se schimbă lenjeria, și un personalul e deosebit”, spune un alt turist.



Un alt avantaj apreciat de oaspeți este plaja proprie, aflată la câteva minute distanță de hotel. Șezlongurile și umbrelele sunt puse la dispoziția turiștilor fără costuri suplimentare.



„Avem și plaja noastră. Sectorul nostru de plajă, șezlonguri, umbreluțe pentru toți oaspeții hotelului nostru beneficiază de ele gratuit”, a mai declarat Liliana Cornea.



În ceea ce privește oferta pentru această vară, hotelul vine cu mai multe tipuri de cazare, de la mic dejun inclus și demi pensiune până la pachetul complet all inclusive.



„Avem regim cazare mic-dejun, cazare demi pensiune, cazare all inclusive, cu cele trei mese mic dejun, prânz și cină și gustarea”, a mai adăugat Liliana Cornea.



Pentru turiștii care îmbină vacanța cu activitățile profesionale, hotelul dispune și de săli de conferință dotate corespunzător, pregătite să găzduiască seminarii sau evenimente corporate. De asemenea, oaspeții pot apela la serviciul de Shuttle Bus.

Cu piscine pentru toate vârstele, plajă proprie, animație zilnică și mâncare inclusă în preț, vacanța pe litoralul românesc poate fi perfectă, o dovadă că nu trebuie să zbori departe ca să te întorci acasă odihnit.