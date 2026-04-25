Ce e bine, ce e rău... și ce e și mai rău: 3 scenarii pentru călătoriile de vară în Europa

Chiar dacă războiul din Orientul Mijlociu s-ar încheia mâine, companiile aeriene și călătorii din Europa se pregătesc pentru o vară turbulentă, scriu jurnaliștii de la Politico.

Tarifele aeriene vor rămâne ridicate, iar profiturile companiilor aeriene vor fi sub presiune, deoarece perturbările continue ale transporturilor de combustibil din țările din Golf prin Strâmtoarea Hormuz cresc costurile și cresc riscul de penurie, chiar în momentul în care începe sezonul de vârf al călătoriilor.

UE nu produce suficient combustibil pentru a satisface cererea internă; capacitatea sa de rafinare poate acoperi cel mult 70% din nevoile companiilor aeriene. Orice întrerupere prelungită a traficului de avioane-cisternă prin strâmtoare ar putea determina companiile aeriene să se lupte pentru aprovizionare.

Cât de grav va deveni impactul va depinde de cât de repede va reveni la normal transportul maritim prin strâmtoare.

Politico a analizat trei scenarii posibile.

Scenariul ok: Războiul se termină, strâmtoarea se redeschide

O încheiere rapidă a războiului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz nu ar rezolva peste noapte criza combustibilului pentru avioane, deoarece petrolierele ar avea nevoie de mai mult de o lună pentru a ajunge în Europa dinspre Golf.

Willie Walsh, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), a avertizat la începutul acestei luni că, chiar și într-un astfel de scenariu, „va dura încă câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar”. Lipsa de combustibil pentru avioane înseamnă că prețurile biletelor vor rămâne probabil ridicate pe tot parcursul verii.

Totuși, o rezolvare rapidă a conflictului ar putea evita anularea pe scară largă a zborurilor sau măsuri politice de reducere a cererii de călătorii, a declarat George Shaw, analist senior în domeniul petrolului la firma de consultanță energetică Kpler.

Frédéric Deleau, vicepreședinte pentru Europa la Federația Internațională a Asociațiilor Controlorilor de Trafic Aerian și coautor al unui raport recent pe această temă, a avertizat că, chiar și în cel mai optimist scenariu, „Europa ar putea înregistra în continuare prețuri ridicate la combustibil pe parcursul verii”, deși blocul comunitar ar fi scutit de penurii masive de combustibil pe aeroporturi.

„Dar dacă situația continuă încă vreo două săptămâni, nu va fi o chestiune de preț; va fi o chestiune de ofertă”, a spus el.

Scenariul rău: Redeschidere parțială, aprovizionare inegală

Cel mai probabil rezultat, potrivit multor experți, este o rezolvare parțială a conflictului până la începutul verii, cu reluarea transportului maritim în mod intermitent.

Într-un astfel de scenariu, prețurile combustibilului pentru avioane ar rămâne ridicate, iar oferta ar fi incertă, ceea ce înseamnă că „zborurile slab performante [ar putea fi] anulate, iar unele aeroporturi [s-ar putea confrunta cu] constrângeri periodice de combustibil”, a scris Deleau într-o analiză

Zborurile de agrement pe distanțe lungi și rutele regionale mai puțin populare ar fi cel mai probabil primele pe blocul de operațiuni de remodelare, se arată în document.

Din cauza prețurilor mari ale biletelor, „oamenii încep să se gândească să meargă cu mașina până în vacanță sau... să revină în vacanță”, a declarat Andrew Charlton, director general al firmei de consultanță Aviation Advocacy.

Într-un astfel de scenariu, el a spus că companiile aeriene ar putea reduce mai multe zboruri regionale scurte, dar rutele mai lungi și mai profitabile, deservite de mai puține companii aeriene, ar fi probabil sigure.

„Riscul cu care se confruntă pasagerii este prețul, adică suprataxe pentru combustibil, tarife reduse și frecvență redusă pe rutele marginale”, a declarat Marina Efthymiou, profesor de aviație la Universitatea Dublin City.

Lufthansa a anunțat deja că va anula 20.000 de zboruri în lunile următoare pentru a reduce consumul de combustibil, și nu este singura companie aeriană care face acest lucru .

Companiile aeriene au declarat, de asemenea, că creșterile de prețuri vor fi transmise consumatorilor. „Suntem obligați să facem acest lucru, pentru că altfel am fi falimentari în câteva luni”, a declarat Sébastien Justum, vicepreședintele senior al Air France-KLM, la un eveniment recent la Parlamentul European.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat la începutul acestei luni că Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane până la începutul lunii iunie.

Și aeroporturile sunt în pericol.

„Aeroporturile sunt prinse la mijloc aici”, a spus Charlton. „Ele sunt deținătorii de combustibil, dar nu îl cumpără... Dacă nu au combustibil, atunci companiile aeriene nu vor zbura către ele. Și aceasta este, în mod clar, o problemă mare.”

Scenariul cel mai rău: Războiul continuă

Dacă perturbarea traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz durează pe tot parcursul verii, „stocurile europene de combustibil pentru avioane riscă să depășească minimele operaționale”, a avertizat Kpler.

În acel moment, răspunsul pieței de combustibil pentru avioane s-ar schimba către „raționalizarea totală a cererii”.

Potrivit lui Efthymiou, „dacă situația escaladează și mai mult, deficitul [de combustibil] pentru Jet A1 poate schimba complet peisajul raționalizării combustibilului [în Europa și Asia], unde avem o mare dependență de petrolul din Orientul Mijlociu”, a spus ea.

„Per total, însă, întregul sector este expus, iar acest lucru este mult mai grav decât o creștere normală a prețului petrolului, deoarece sunt două probleme simultan: prețul și oferta fizică”, a adăugat ea.

Deși Comisia Europeană a respins cel mai catastrofal scenariu al unei penurii de combustibil pentru avioane care ar afecta aeroporturile din UE, aceasta încă pregătește planuri de contingență.

Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat marți că țările ar putea fi nevoite să își împartă rezervele de combustibil de urgență dacă se materializează penurii.

Deleau a avertizat și cu privire la efectele de propagare asupra industriei aviatice în general.

Dacă anulările depășesc 10% din nivelurile normale de trafic, nu numai că furnizorii de control al traficului aerian s-ar confrunta cu o scădere a veniturilor, deoarece ar exista mai puține zboruri, dar companiile aeriene ar trebui să compenseze și pierderile, ajungând să fie „dublu penalizate”.

Deleau a mai spus că transportatorii low-cost ar putea fi deosebit de expuși, deoarece „se bazează pe o utilizare ridicată a aeronavelor, orare dense și cerere sensibilă la prețuri”.