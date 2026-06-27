Cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa va fi lansată pe Dunăre în aprilie 2027. Va avea restaurante, wellness și cinema

AmaRudi, cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa, va fi lansată pe Dunăre în primăvara anului 2027. FOTO amawaterways

AmaRudi, cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa, va fi lansată pe Dunăre în primăvara anului 2027. Va avea 98 de cabine și apartamente și va putea primi 196 de pasageri, scrie Euronews.

Croazierele fluviale trec printr-o perioadă de popularitate tot mai mare. Considerate cândva o opțiune de vacanță de nișă, acestea au devenit unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din industria croazierelor, atrăgând turiști care caută călătorii mai lente, mai relaxate și mai apropiate de locurile vizitate.

Dunărea, Rinul, Sena și Douro, rămân în centrul acestei piețe. Cererea este alimentată de nave mai mici, sejururi mai lungi în orașe istorice și un interes tot mai mare pentru wellness și experiențe culturale.

Deși pasagerii croazierelor fluviale caută un ritm mai lent, industria se mișcă rapid. Potrivit datelor publicate de TUI Group, aproximativ 1,5 milioane de pasageri au ales croaziere fluviale europene în 2025, cu 8% mai mult decât în anul precedent.

În acest context de creștere susținută, AmaWaterways a prezentat primele detalii despre "AmaRudi", care va deveni cea mai mare navă de croazieră fluvială din Europa atunci când va fi lansată pe Dunăre, în primăvara anului 2027.

Proiectată special pentru Dunăre, nava va include apartamente cu balcon, cu suprafețe cuprinse între 33 și 66 de metri pătrați.

La bord, pasagerii vor putea alege între patru restaurante, se vor putea relaxa în Zen Wellness Studio sau vor putea juca pe un teren de pickleball de dimensiuni complete.

Nava poartă numele lui Rudi Schreiner, cofondatorul AmaWaterways, care a declarat: "AmaMagna a schimbat ceea ce călătorii credeau că este posibil pe o navă de croazieră fluvială. Știam că va veni momentul potrivit pentru a relua acest concept, iar cum croazierele fluviale continuă să crească, acel moment este acum. Tot mai mulți călători fac trecerea de la croazierele maritime la cele fluviale, iar mulți dintre ei caută mai mult spațiu și mai multe opțiuni. AmaMagna a fost unul dintre cele mai satisfăcătoare proiecte ale carierei mele, așa că faptul că această nouă navă îmi va purta numele are o semnificație specială. O văd ca parte a moștenirii pe care am construit-o împreună în peste două decenii de croaziere fluviale."

Oferta de la bord: grătare, wellness și cinema

AmaRudi va aduce mai multe noutăți. Oferta culinară va include Journey's Restaurant, restaurantul de specialitate The Chef's Table, opțiuni de luat masa în aer liber, noul Rudi's Wine Bar și un program extins de băuturi, cu peste 30 de vinuri oferite gratuit la prânz și cină.

Nava va avea și unul dintre cele mai complete programe de wellness, cu săli pentru masaje, centru de fitness, servicii de înfrumusețare și cursuri ghidate de gazdele de wellness ale AmaWaterways.

Un teren de pickleball de dimensiuni complete va completa oferta pentru pasagerii activi, iar un nou spațiu de divertisment va include cinema, karaoke, biliard și jukebox.

Prima croazieră AmaRudi va avea loc pe Dunăre, cu plecare pe 11 aprilie 2027 din Vilshofen, Germania.