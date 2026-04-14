Cum arată scaunul pe două niveluri care se poate face pat în avion. Conceptul a fost dus la "designul suprem"

Călătoriile cu avionul ar putea fi mai relaxante în scaunul pe două niveluri.

Conceptul de scaun de avion cu două niveluri a revenit în actualitate, iar de data aceasta creatorul Alejandro Núñez Vicente a catalogat invenţia ca fiind de ultimă generaţie, cu un design suprem. Acest concept de scaun cu două niveluri, o idee care a mai fost prezentată în 2020 şi 2022, numită Chaise Longue, a generat o mulțime de meme-uri pe reţelele sociale și discuții aprinse în emisiuni TV, notează CNN.

Însă pentru Núñez Vicente, scaunul de avion cu două niveluri nu este „o glumă de pe Internet care a început acum cinci ani”. Este un proiect de pasiune care a prins "viaţă" la mai bine de o jumătate de deceniu de când a schițat pentru prima dată ideea în dormitorul său din facultate.

Conceptul de șezlong prevede eliminarea cabinei de deasupra avionului pentru a permite două rânduri de scaune, unul superior și unul inferior, nivelul inferior fiind conceput pentru a permite pasagerilor să se întindă și să se bucure de spațiu suplimentar pentru picioare.

Unii călători și-au exprimat temerile de claustrofobie și au suspectat că designul este o stratagemă pentru a înghesui mai mulți pasageri în cabină. Núñez Vicente spune că creșterea capacității în cabina avionului nu a fost niciodată obiectivul său, dar recunoaște că este un potențial atractiv pentru companiile aeriene. Designerul a transmis că scopul său este de a face zborul mai confortabil.

A inventat scaunul împreună cu partenera de viaţă

Și-a petrecut cei douăzeci de ani perfecționând conceptul alături de partenera sa de viață și de afaceri, Clara Service Soto („Ne face să ne simțim cam bătrâni”, spune Núñez Vicente, în vârstă de 26 de ani, despre anii care au trecut de când Chaise Longue a făcut furori). Cuplul se consultă în mod regulat cu directori generali ai companiilor aeriene și cu experți din domeniul aviației, despre care spun că văd un potențial real în design, în ciuda criticilor din mediul online.

Acum, Núñez Vicente s-a întors la Aircraft Interiors Expo din Hamburg, Germania, unul dintre cele mai mari târguri de aviație din lume, pentru a prezenta cea mai recentă machetă la scară reală a designului său d,espre care spune că este cea mai bună versiune a conceptului de până acum.

"Aceasta este macheta supremă pe care o putem crea la nivelul nostru de startup”, declară Núñez Vicente pentru CNN Travel într-o primă privire exclusivă asupra noii machete printr-un apel video din Hamburg. „Aceasta este cea mai bună a noastră.”

Núñez Vicente foloseşte reacţiile negative de pe Internet pentru idei constructive și a remarcat că preocupările legate de intimitate și spațiu erau subiecte frecvente de glumă.

Intimitatea, dusă la o calitate superioară

Având în vedere acest lucru, cea mai nouă versiune a conceptului se concentrează pe îmbunătățirea intimității și creșterea distanței dintre scaune pentru călătorii de la etajul inferior. Cea mai recentă machetă a lui Chaise Longue include un panou care se întinde în spatele scaunelor de la nivelul superior, ceea ce înseamnă o mai bună separare și o probabilitate redusă ca cineva să scape sau să verse ceva pe altcineva.

Și, în timp ce machetele anterioare au inclus un nivel inferior mai îngust - potențial perfect pentru călătorii care vor doar să se întindă și să doarmă, mai puțin atrăgător pentru oricine altcineva - noul design imaginează o secțiune inferioară mult mai spațioasă.

„S-a schimbat destul de mult față de distanța îngustă pe care o vedeai înainte”, spune Núñez Vicente. „La început era cam claustrofobică.”

Au fost luate în considerare și îngrijorările legate de faptul că designul scaunelor nu era accesibil. Primul rând al conceptului este acum destinat persoanelor cu mobilitate redusă, inspirat de modelele în curs de dezvoltare care permit utilizatorilor de scaune cu rotile să rămână în scaunele lor cu rotile personale pe durata unui zbor.

„Dorim să creăm spațiu și pentru acest tip de inovații, pe baza propriului nostru concept, deoarece credem că este foarte important să-i includem pe toți pasagerii”, spune Service Soto.

Núñez Vicente demonstrează cum spațiul dintre scaune este acum suficient de mare pentru ca pasagerii să poată face întinderi ale ischiogambierilor în picioare. El vede chiar și potențialul unui pat extensibil pe scaunul din mijloc, iar noua machetă arată cum ar putea funcționa acest lucru.

A face designul mai spațios înseamnă, de fapt, sacrificarea calităților de clasă economică ale scaunului. Núñez Vicente era un student falit când a proiectat pentru prima dată Chaise Longue. Cu o înălțime de 1,88 metri, Núñez Vicente era obișnuit să se chinuie cu spațiu pentru picioare în scaunele economice înghesuite și a început să viseze la un scaun ieftin și confortabil, care să ofere spațiu pentru a se întinde.

„Dar am îndreptat conceptul către o experiență mai degrabă economică premium”, spune Núñez Vicente. „Ne-am întâlnit direct cu companiile aeriene și directorii acestora, directorii generali și departamentele lor de experiență a clienților, iar aceștia ne-au spus exact ce își doresc - și își doresc ca acest scaun să fie ceva mai mult decât o simplă clasă economică.”

Este greu, spune el, să schimbi mentalitatea industriei aviației conform căreia inovația se întâmplă aproape exclusiv în cabinele premium. Clasele economice ale companiilor aeriene sunt în mare parte identice, în timp ce clasa business și clasa întâi vin în forme mai variate și mai elegante - de la suita cu paturi duble de la Singapore Airlines, amplasată în aer, până la geamurile cu realitate virtuală ale Emirates.

"În zilele noastre, cu această industrie și companiile aeriene, nu vor oferi pasagerilor din clasa economică mai mult spațiu - se va înclina mai mult spre clasa economică premium, iar asta am văzut”, spune Núñez Vicente.

Ideea, spune Núñez Vicente, este ca scaunele premium economice ale lui Chaise Longue să fie amplasate în mijlocul cabinei unui avion cu fuselaj lat, flancate de locuri economice obișnuite de o parte și de alta.

Companiile aeriene nu produc aceste scaune

Cum ar funcționa toate acestea depinde de companiile aeriene și de companiile aviatice, niciuna dintre ele nefiind angajată să producă scaunul. Modernizarea aeronavelor este costisitoare și consumatoare de timp, iar procedurile de siguranță și reglementare pentru aprobarea noilor modele sunt lungi și complexe, așa că este puțin probabil să vedeți scaunul Chaise Longue într-un avion din apropiere în curând.

Însă marii producători din industrie continuă să exploreze conceptul - anul trecut, un reprezentant Airbus a declarat pentru CNN Travel că „Chaise Longue explorează câteva concepte în stadiu incipient cu Airbus privind soluții de scaune pe două niveluri pentru aeronavele comerciale Airbus”.

Numind această machetă actuală „declarația finală” pentru conceptul Chaise Longue ca start-up, Núñez Vicente spune că speră să-și asigure parteneri la AIX 2026 și să poată prezenta un prototip de pre-producție la expoziția de interior a aeronavelor de anul viitor, numind acest rezultat „scenariul ideal”.

„Lucrez la 20 de proiecte diferite în același timp”, explică el. „Acesta este cu siguranță cel mai mare. Dar, în același timp, mai ales în ultimii doi ani, am dezvoltat câteva misiuni secundare.”

A rămâne fidel unui singur concept principal timp de mai mulți ani - mai ales unuia care nu este lipsit de controverse - este uneori un „rollercoaster”, spune Núñez Vicente. Dar el spune că îmbunătățirea experienței pasagerilor și afirmarea continuă a industriei sunt cele care îl mențin în mișcare.

De asemenea, îi place să vadă şi călătorii implicați în acest concept, atât online, cât și offline. Chaise Longue a petrecut o mare parte din 2025 de teste de pasageri în orașul natal al lui Núñez Vicente, Madrid, obținând opiniile călătorilor despre avantaje și dezavantaje.

„Întotdeauna învățăm din feedback-ul constructiv. Nu contează dacă este vorba de un CEO al unei companii aeriene sau de cineva din Australia care doar comentează și îți oferă ceva la care trebuie să te gândești”, spune Núñez Vicente.

Și Núñez Vicente râde odată cu comentariile amuzante, despre care spune că nu par a fi descurajante pentru industria aviației.

„Dacă industria nu ne-a respins din cauza acestor comentarii amuzante de pe Internet, atunci s-ar putea să fie pentru că avem ceva cu adevărat bun în culise”, spune el.