Destinația superbă cu plajă și castele, care seamănă cu Coasta Amalfi, dar e mult mai ieftină. E foarte aproape de România

Sozopol e o alternativă excelentă la Coasta Amalfi.FOTO: Getty Images

Deși o escapadă pe Coasta Amalfi poate fi o vacanță perfectă, se poate dovedi și destul de scumpă, mai ales dacă iei în considerare banii cheltuiți acolo. Cu toate acestea, în alte părți ale Europei, există o altă destinație de coastă uimitoare care este o copie perfectă.

Laura Evans-Fisk, director la Eurochange, a evidențiat o creștere masivă a numărului de britanici care își petrec vacanțele în Bulgaria, la Sozopol care e o alternativă excelentă la Coasta Amalfi, scrie Express.

„Deși Bulgaria a aderat la zona euro, prețurile pentru lucruri precum mâncare, cazare și băuturi sunt încă deosebit de mici în comparație cu alte destinații de vacanță populare precum Grecia, Spania și Italia.”, spune Laura.

De exemplu, te poți aștepta să plătești mai puțin de 2 euro pentru o bere și în jur de 10 euro pentru o masă.

„Și britanicii nu trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește peisajele frumoase și plajele pe care le oferă aceste destinații populare. De fapt, există o mulțime de destinații în Bulgaria care sunt aproape identice, dar la un cost mult mai mic.”

„Acest superb oraș de coastă are o atmosferă foarte similară cu cele de Positano și Cinque Terre, de pe faimoasa Rivieră italiană. Orașul vechi al orașului Sozopol are case pitorești din lemn, străzi pietruite, coastă umitoare și ape albastre strălucitoare.”, adaugă ea.

Sozopol este unul dintre cele mai vechi orașe de coastă ale Bulgariei și este mai puțin aglomerat decât multe alte destinații europene. Acolo se află plajele Kavastie și Harmani, iar pe plajă sunt baruri numeroase. Pentru cei care vor o pauză de la relaxarea de pe țărmul nisipos, există o mulțime de alte lucruri de făcut, de la explorarea bisericilor istorice ale orașului, la vizitarea Castelului Ravadinovo sau a Muzeului Arheologic din Sozopol, sau petrecerea unei zile pline de distracție la Aquapark Neptun.

„Plajă fantastică, una dintre cele mai bune la care am fost vreodată. Extrem de curată, nisip minunat și mare sigură, ideală pentru copii. Baruri și restaurante decente. Cu siguranță vom reveni anul viitor.”, a scris un vizitator despre plaja Kavastie, pe Tripadviser.

„Un castel foarte eclectic, o minune. Un loc minunat. După fiecare colț găseai o priveliște uimitoare și o surpriză. Podelele din interiorul capelei și tavanul erau incredibile. O zi uimitoare.”, a scris alt turist care a vizitat Castelul Ravadinovo.

„Am petrecut câteva ore la muzeu vara aceasta. Deși nu este un muzeu imens, au expoziții interesante. Doamna care se ocupa de muzeu a fost foarte drăguță și ne-a povestit câteva lucruri ciudate despre istoria Apoloniei. Recomand să aruncați o privire la etajul al doilea, unde puteți găsi un schelet antic de «vampir».”, a aăpugat un vizitator al Muzeului Arheologic din Sozopol.