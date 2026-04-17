Evenimentele din stațiunea Mamaia, în minivacanța de 1 mai 2026: Programul concertelor în aer liber și petrecerile din fiecare club

Stațiunea Mamaia se pregătește să devină, și în 2026, epicentrul distracției de pe litoralul românesc, odată cu minivacanța de 1 Mai, considerată în mod tradițional debutul sezonului estival. Potrivit unui comunicat transmis vineri de Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța, turiștii sunt invitați să se bucure de un program amplu de evenimente, desfășurate pe parcursul mai multor zile și nopți.
De la concerte live cu acces gratuit, până la experiențe premium în cluburi exclusiviste și momente de relaxare pe malul mării, stațiunea promite un început de sezon complet, care îmbină distracția cu atmosfera autentică de vacanță.
Concerte live gratuite în Piațeta Cazino din Mamaia
Punctul central al distracției va fi Piațeta Cazino, unde scena „Mamma Mia!” va găzdui o serie de concerte live cu intrare liberă:
- 1 Mai, ora 19:30 – Diana Matei & Taraful Cleante, Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band
- 2 Mai, ora 19:30 – AMNA, Trupa Discoteka
- 3 Mai, ora 19:30 – Matteo, Trupa NADA
Evenimentele sunt dedicate atât turiștilor, cât și localnicilor, oferind o atmosferă vibrantă, specifică începutului de vară.
„Mamaia oferă, de 1 Mai, un mix complet de experiențe: de la concerte accesibile tuturor, până la evenimente exclusiviste în cluburi și beach cluburi. Ne dorim ca fiecare turist care ajunge aici să simtă energia începutului de sezon”, a declarat George Măndilă, președintele OMD Mamaia Constanța.
Ce pot vedea turiștii care ajung în Constanța de 1 mai 2026
Minivacanța nu înseamnă doar distracție, ci și ocazia perfectă pentru a descoperi farmecul litoralului. Temperaturile plăcute și atmosfera relaxată transformă această perioadă într-un moment ideal pentru plimbări pe plajă, răsărituri spectaculoase sau explorarea orașului Constanța.
Turiștii pot vizita centrul vechi, pot admira Cazinoul din Constanța sau se pot bucura de restaurantele și cafenelele cu vedere la mare.
Petreceri în cluburile din Mamaia, pe 1 și 2 mai 2026
Startul oficial al minivacanței se dă încă din ajun. Cluburile din Mamaia își deschid porțile încă din seara de 30 aprilie:
- Fratelli Mamaia organizează o petrecere specială cu Taraful Marian Mexicanu și Taraful de la Vărbilău
- Breeze Mamaia dă startul cu Disco Biscuit Party
Experiențe premium în cluburile de top
Pe timpul nopții, stațiunea devine scena unor evenimente exclusiviste:
La Fratelli Mamaia:
- 1 Mai – Portobello 34th Edition: Untold Seaside Stories, cu artiști internaționali
- 2 Mai – concert live susținut de Loredana Groza
În cadrul Biutiful by the Sea:
- 1 Mai – „Saluti dal Mare” (prânz cu influențe italiene)
- 2 Mai – „La Casita by Don Julio” (petrecere cu tematică mexicană)
La Nuba Beach Club:
- 1 Mai – Whomadewho
- 2 Mai – Valeron
La LOFT Mamaia:
- conceptul „Cirque du LOFT” (1 și 2 Mai)
- pre-party „Day 0” în ajun, la Hotel Nyota
Breeze Mamaia continuă seria evenimentelor:
- 30 aprilie – Disco Biscuit Party
- 1 Mai – concert Johny Romano
- 2 Mai – Disco Biscuit Party