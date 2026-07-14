Insula din Grecia unde apa mării este caldă aproape tot timpul anului, iar vântul nu bate niciodată

Diaporos este o insulă foarte mică, cu o suprafață de aproximativ patru kilometri pătrați. Foto: Getty Images

Grecia ascunde numeroase plaje spectaculoase, însă puține locuri sunt la fel de neobișnuite precum insula Diaporos, din peninsula Halkidiki. Apele sale limpezi și calde, lipsa aproape totală a vântului și peisajele exotice au transformat-o într-o destinație apreciată de cei care caută liniște și natură, potrivit Greek Reporter.

Diaporos este o insulă foarte mică, cu o suprafață de aproximativ patru kilometri pătrați, situată în largul localității Vourvourou, pe brațul Sithonia din Halkidiki. Timp de secole a rămas nelocuită, iar în anii 1950 a început să fie aleasă de persoane înstărite pentru construirea unor case de vacanță. Astăzi, plajele sale sunt accesibile turiștilor.

Una dintre caracteristicile care o diferențiază de alte destinații grecești este faptul că apa mării rămâne calmă și are o temperatură plăcută cea mai mare parte a anului. Explicația ține de poziționarea geografică a insulei.

Plaja protejează Diaporos de curenții puternici și de vânt

Plaja lungă din Vourvourou formează un golf natural care protejează Diaporos de curenții puternici și de vânt. Din acest motiv, valurile sunt rare, iar apa se încălzește mai ușor și își păstrează temperatura pentru mai mult timp decât în alte zone ale Mării Egee.

Pe lângă apa liniștită, insula este cunoscută pentru plajele cu nisip alb-rozaliu și pentru culoarea turcoaz a mării, motiv pentru care este comparată adesea cu destinațiile exotice.

Diaporos nu are drumuri și nici transport public. Singura modalitate de a ajunge aici este cu barca, cele mai multe curse fiind organizate din Vourvourou. În sezonul estival pot fi închiriate ambarcațiuni sau pot fi rezervate excursii de o zi către insulă și golfurile din apropiere.

Insula face parte din Halkidiki

Insula face parte din Halkidiki, una dintre cele mai populare regiuni turistice din nordul Greciei. Peninsula este alcătuită din trei brațe, Kassandra, Sithonia și Muntele Athos, și este renumită pentru plajele sale întinse, pădurile de pini și stațiunile mai liniștite decât cele din insulele grecești foarte aglomerate.

Un alt avantaj este apropierea de Salonic, al doilea oraș ca mărime al Greciei. Halkidiki se află la aproximativ 40 de kilometri de Salonic, ceea ce permite turiștilor să combine cu ușurință o vacanță la mare cu vizitarea unuia dintre cele mai importante centre culturale și istorice ale țării.

De-a lungul verii, zona este preferată atât de turiștii greci, cât și de cei din țările balcanice, iar Diaporos rămâne unul dintre cele mai spectaculoase locuri pentru cei care își doresc plaje liniștite, ape cristaline și un peisaj ferit de aglomerația marilor stațiuni.