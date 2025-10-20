O fostă toaletă publică din mijlocul străzii a fost transformată în hotel de lux. Cât costă noaptea de cazare și cum arată în interior

The Netty este un hotel boutique cochet din Oxford în care timp de peste 100 de ani a funcționat o toaletă publică FOTO: Profimedia Images

The Netty, un hotel boutique cochet situat la capătul unei scări, chiar în mijlocul străzii St. Giles din Oxford, a fost timp de peste 100 de ani o toaletă publică.

Construită inițial în 1895, în timpul domniei reginei Victoria, The Netty a funcționat ca toaletă pentru bărbați până în 2008, când a fost închisă din motive de siguranță, potrivit The Telegraph.

› Vezi galeria foto ‹

A rămas nefolosită timp de 11 ani, până când proprietarul a decis în cele din urmă să-i ofere o nouă viață, transformând-o într-un hotel boutique neobișnuit.

Astăzi, este considerat unul dintre cele mai inedite locuri de cazare din Oxford și, deși „nu este pentru toată lumea”, după cum spune managera hotelului, Ana Pinheiro, are cu siguranță un farmec aparte.

„Viziunea noastră a fost să creăm un spațiu care să atragă călătorii în căutarea unei experiențe personalizate”, a declarat Pinheiro pentru The New York Times Style Magazine. „Ne dorim ca fiecare oaspete să aprecieze detaliile surprinzătoare care fac acest loc atât de unic. Am pus multă imaginație în crearea celei mai originale oferte de cazare din Oxford”.

The Netty, un vechi termen pentru „toaletă”, oferă doar două apartamente, ale căror prețuri încep de la 170 de lire sterline (aproximativ 195 de euro) pe noapte. Nu există recepție, restaurant sau room service, dar oaspeții au acces la o linie telefonică de asistență pentru orice au nevoie și primesc un cocktail din partea casei la sosire.