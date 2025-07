Ultimele pregătiri pentru concertul Jennifer Lopez din Piața Constituției. Ce trebuie să știe fanii: Reguli și condiții de acces

Jennifer Lopez va susţine un concert duminică, în Piaţa Constituţiei. FOTO: Hepta

Jennifer Lopez este la București pentru concertul de duminică seară din Piața Constituției. Artista a venit alături de întreaga echipă, cu două avioane VIP şi a spus că e gata să cucerească publicul românesc. J. Lo a dorit în mod special să cânte în fața Palatului Parlamentului, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume. În zonă sunt restricții de circulație: pe Splaiul Independenței, pe Bulevardul Unirii, Bulevardul Națiunile Unite și pe Strada Izvor.

„Jennifer Lopez a ajuns la Bucureşti în după-amiaza zilei de sâmbătă, 26 iulie 2025, de la Varşovia (Polonia). Aceasta va concerta în seara zilei de duminică, 27 iulie 2025, în Piaţa Constituţiei din Capitală. Vedeta pop şi întreaga sa echipă tehnică au zburat cu două avioane Boeing 737 şi Airbus A319 în configuraţie VIP”, transmite Boarding Pass.

J. Lo s-a cazat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, potrivit Click. Artista a avut preferințe în ceea ce privește preparatele, cerând să fie excluse cele care conțin zahăr, gluten și pe cele procesate.

› Vezi galeria foto ‹

Duminică, artista a anunțat pe Facebook că va susține un concert la București și că toate biletele au fost epuizate.

Fanii aşteaptă un concert incendiar al lui Jennifer Lopez la București, pe scena din Piața Constituției. La fiecare patru-cinci piese, artista schimbă complet decorul, ținutele și atmosfera, transformând fiecare secțiune într-o poveste distinctă.

Concertul din Piața Constituției face parte din turneul „Up All Night” din Europa și Orient, ce a fost lansat luna aceasta în Spania. Marchează revenirea spectaculoasă a cântăreţei pop pe marile scene ale lumii, după o perioadă de pauză în aparițiile live. În cursul anului trecut, ea a trecut prin divorţul dureros de Ben Affleck.

Artista a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars despre concertul pe care îl va susţine în Bucureşti.

În timpul declaraţiilor pe care i le-a acordat prezentatoarei Geanina Ilieş, celebra cântăreaţă le-a transmis fanilor din România că pe 27 iulie vor trăi o experienţă pe care şi-o vor aminti toată viaţa.

„Să vă așteptați că vă veți distra de minune. Cred că rolul meu ca artistă este să mă asigur mereu că sunt în serviciul publicului, în slujba lor, că au parte de cea mai bună noapte din viața lor. Cel puțin o noapte pe care nu o vor uita niciodată. La asta vreau să se aștepte”, le-a transmis Jennifer Lopez fanilor din România.

Reguli și condiții de acces

Accesul publicului se va face începând cu ora 16.00, prin două puncte principale situate pe Bd. Libertăţii: dinspre Izvor / Bd. Naţiunile Unite şi dinspre Calea 13 Septembrie. Nu există acces prin Bd. Unirii. Spectatorii sunt rugaţi să sosească din timp pentru a evita aglomerarea la intrare şi pentru a nu rata începutul spectacolului.

Accesul în zona de spectacol se face pe baza unui bilet valid şi a unui act de identitate, iar pentru minorii fără document de identitate – cu o copie a certificatului de naştere (fizic sau digital). Toţi participanţii vor fi supuşi unui control de securitate efectuat de personal autorizat.

Prezenţa minorilor sub trei ani este interzisă. Organizatorii nu recomandă participarea copiilor sub cinci ani. Minorii sub opt ani au acces gratuit, însoţiţi şi cu documente doveditoare. Cei peste opt ani pot participa doar cu bilet valabil şi însoţitor. Minorii între 16–18 ani pot participa neînsoţiţi doar cu acordul scris al părinţilor sau reprezentantului legal, în două exemplare – unul pentru organizator, unul pentru a fi păstrat de minor.

Organizatorul atrage atenţia asupra prezenţei unor efecte speciale sonore şi vizuale, care pot afecta persoane cu sensibilitate la lumină sau sunet, cum ar fi copii mici, femei însărcinate sau persoane cu afecţiuni neurologice.

Obiecte interzise şi măsuri de securitate

Este strict interzis accesul în zona evenimentului cu:

obiecte periculoase (arme, obiecte ascu ţite , instrumente de şoc );

alimente şi băuturi din exterior;

umbrele, gen ţi mari, scaune, bannere, drone, aparatură profesională foto /video, tablete sau laptopuri;

produse inflamabile sau pirotehnice;

animale de companie.

Cu peste 80 de milioane de albume vândute, o carieră cinematografică fulminantă și un imperiu creat în jurul muzicii, modei și filmului, J.Lo nu este doar un superstar, este un fenomen global.

Jennifer Lopez a făcut spectacol şi de ziua ei de naştere, acum trei zile. Artista care a împlinit 56 de ani a cântat în faţa zecilor de invitaţi. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale, înainte ca J. Lo să ajungă în România pentru primul său concert.