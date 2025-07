Concert Jennifer Lopez la Bucureşti. Cât costă biletele şi alte informaţii

Cântăreaţa J. Lo a renunţat complet la zahăr şi la produsele lactate. Sursa foto: Facebook /@Jennifer Lopez

Cântăreaţa americană Jennifer Lopez vine pentru prima dată în concert la București, într-un show așteptat de fani de ani întregi. J. Lo, aşa cum mai este cunoscută vedeta născută în Bronx, va cânta pe 27 iulie în Piata Constituţiei din Capitală, unde este organizat Festivalul Summer in the City. Organizatorii au anunţat deja categoriile de bilete, prețurile, dar şi alte informaţii importante pentru fanii artistei de peste ocean. Într-un interviu oferit, în exclusivitate, la Antena Stars, diva a promis un show pe care şi-l vor aminti toată viaţa. Preţul biletelor la concertul Jennifer Lopez din 27 iulie Anunţat cu câteva luni bune înainte, concertul lui Jennifer Lopez din 27 iulie este aşteptat cu mult entuziasm şi nenumărate emoţii de fanii din România. Biletele evenimentului au fost puse în vânzare din aprilie, iar la ultima categorie este sold out. Pentru show-ul lui J. Lo din București, susţinut duminică, 27 iulie, prețurile Early Bird sunt următoarele:

General Acces: 400 lei;

Golden Circle: 650 lei;

Diamond Circle: 950 lei;

VIP Platform: 1.000 lei;

Prețul biletelor va crește pe măsură ce ne apropiem de data evenimentului. Jennifer Lopez va oferi publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live. Concertul are loc în Piaţa Constituţiei Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața Casei Poporului ca locație pentru "Up All Night: Live in 2025", un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out. Considerată cea mai grea clădire din lume – peste 4 milioane de tone, potrivit estimărilor experţilor–, Casa Poporului este este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, după Pentagon (SUA), în funcție de suprafața construită. Palatul Parlamentului are peste 365.000 mp, cu peste 1.000 de încăperi şi, de-a lungul timpului, în Piaţa Constituţiei, aflată în faţa clădirii, au fost organizate spectacole ale artiștilor internaționali.

Concertul face parte din turneul "Up All Night Live: Live in 2025"

Concertul pe care J. Lo îl va susţine în cadrul Festivalului Summer in the City face parte din turneul mondial "Up All Night: Live in 2025", care marchează revenirea spectaculoasă a cântăreţei pop pe marile scene ale lumii, după o perioadă de pauză în aparițiile live. În cursul anului trecut, ea a trecut prin divorţul dureros de Ben Affleck. Cântăreaţa a fost cea care a depus cererea de divorț în august 2024; documentele legale au arătat că ei s-au separat cu mai bine de un an înainte, respectiv în aprilie 2023.

Jennifer Lopez s-a pregătit un an pentru turneul "Up All Night: Live in 2025", iar în cadrul interviului pe care i l-a oferit prezentatoarei Antena Stars Geanina Ilieş, ea a mărturisit că se identifică enorm cu româncele, pe care le consideră femei foarte puternice.

Îndrăgita artistă J. Lo domină multiple industrii ca actriță, producătoare, cântăreață și mogul de afaceri. Ea a realizat performanțe pe care puțini le pot egala. Fiind singura artistă feminină care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale și cinematografice simultan, Jennifer Lopez a adunat peste 3 miliarde de dolari din încasările globale la box office, a vândut mai mult de 80 de milioane de discuri și a strâns miliarde de stream-uri și vizualizări pentru muzica și videoclipurile sale, potrivit entertix.ro.

În cinematografie, artista continuă să captiveze audiența. Ambele sale filme recent lansate pe Netflix, "Atlas" și "The Mother" au ajuns pe locul 1 pe platforma cinematografică. "The Mother" este în prezent una dintre cele mai vizionate 10 pelicule din toate timpurile de pe Netflix.

În 2025, cel mai recent film al său, "Unstoppable" a ocupat primul loc pe Amazon Prime Video la nivel global, iar interpretarea ei din "Kiss of The Spider Woman" a primit recenzii excelente la Festivalul de Film Sundance. Mai mulţi critici au susţinut că vedeta are mari şanse să câştige un premiu Oscar cu rolul pe care îl are în filmul "The Kiss of a Spider Woman".

Următorul său film de pe Netflix, "Office Romance" este în prezent în curs de filmare cu actorul și scenaristul Brett Goldstein.

În fiecare aspect al carierei sale, Jennifer Lopez continuă să doboare limitele și să scrie istorie, consolidându-și statutul de "global icon". Turneul "Up All Night Live" este parte dintr-un proiect amplu care include filmul concept "This is Me Now: A Love Story", în care Lopez joacă alături de alte dive de la Hollywood, precum Jane Fonda și Sofía Vergara, dar și lansarea unei platforme cu produse colecționabile, ce permit publicului să dețină o mică parte din universul J.Lo

"A fost o perioadă grea, poate cea mai grea din viața mea, dar și cea mai frumoasă. M-am întors către mine însămi, către copii, către adevărul și sinele meu. Acum sunt pregătită să vă ofer tot ce am mai bun. Voi fi acolo, pe scenă în fața voastră, să vă distrez și să vă inspir!", a declarat Jennifer Lopez.

Cu peste 80 de milioane de albume vândute, o carieră cinematografică fulminantă și un imperiu creat în jurul muzicii, modei și filmului, J.Lo nu este doar un superstar, este un fenomen global.