Un bărbat dispărut de 17 ani și declarat mort a fost găsit în viață, în munți: Trăia într-un cort improvizat. Ce s-a aflat despre el

Bărbatul trăia izolat într-un cort improvizat, în Munții Pirin din Bulgaria. Sursa foto: Colaj Parcul Național Pirin/ BTV

Un bărbat dispărut de 17 ani și declarat legal mort a fost găsit în viață, trăind izolat într-un cort din Parcul Național Pirin din Bulgaria, o descoperire care a uimit autoritățile și a readus la viață unul dintre cele mai enigmatice cazuri de dispariție din ultimele decenii.

Paznicii parcului l-au descoperit întâmplător pe bărbat, identificat ulterior drept Boyan Ivanov, dat dispărut din 2008 și declarat mort prin hotărâre judecătorească în 2020. Trăia singur, departe de traseele marcate, în condiții rudimentare.

Paznicii parcului au observat un cort instalat în afara zonelor desemnate pentru campare și s-au apropiat de ocupant pentru a-i cere actele de identitate. Potrivit lui Rosen Banenski, directorul Parcului Național Pirin, bărbatul a reacționat agresiv. A fost solicitată intervenția poliției, iar în urma verificărilor s-a descoperit că acesta nu avea carte de identitate.

Autoritățile bulgare au confirmat, pe 31 octombrie, că este vorba despre același Boyan raportat dispărut în urmă cu 17 ani, iar cazul a provocat un val de întrebări legate de motivele dispariției și de anii petrecuți în izolare.

Dispariția lui Boyan a început în satul Novo Selo, unde locuia cu mama sa. Deși era cunoscut ca un om inteligent și muncitor – publicase chiar o carte de integrame și lucra la un depozit de cereale – în ultimele luni înainte de dispariție se confrunta cu probleme financiare și datorii.

Vecinii și apropiații spun că era urmărit de recuperatori, iar mașina îi fusese vandalizată. Pentru a-și proteja familia, Boyan ar fi ales să dispară fără urmă.

„Pentru orice mamă, acesta este cel mai greu lucru”

„Bunica Todorka locuiește în Novo Selo de 20 de ani. A venit aici doar cu el. Cele două surori ale lui trăiesc în Ruse”, a declarat Mariela Yordanova, fosta primăriță a localității Novo Selo, pentru presa locală.

„Știu de la mama lui că niște oameni cărora le datora bani îl urmăreau. I-au distrus mașina ca să-l sperie. La scurt timp după aceea a dispărut”, a explicat Yordanova.

„Probabil acesta a fost scopul lui – să oprească hărțuirea lor prin faptul că a dispărut”, a mai spus Yordanova.

Iar mama lui, Todorka, a trăit extrem de greu dispariția fiului ei. A mers la poliție, a umblat prin satele din jur în căutarea vreunei urme.

„Am ajutat-o, am pregătit documente și am fost la curent tot timpul cât l-a căutat. Avea o soție, un fiu, și ei au făcut câteva încercări să-l găsească, dar nu au reușit. Pentru orice mamă, acesta este cel mai greu lucru. Femeia plângea întruna”, a mai spus Yordanova.

După ce a fost legitimat de poliție, bărbatul a dispărut din nou

Mama sa, Todorka, l-a căutat ani la rând, apelând la poliție, avocați și autorități locale. În lipsa oricăror indicii după 2013, iar în urma mărturiilor care indicau că era hărțuit pentru datorii, Tribunalul din Ruse a pronunțat în 2020 decesul juridic al lui Boyan. Primăria a emis certificatul de deces, iar familia a fost nevoită să accepte pierderea.

Redescoperirea lui Boyan a ajuns la familie prin intermediul televiziunii, când mama sa a aflat că fiul ei este în viață, însă nu a încercat să o contacteze. Femeia, aflată în stare de sănătate fragilă, își dorește acum doar să-și revadă copilul.

După ce a fost legitimat de poliția din Bansko, Boyan, în vârstă de 62 de ani, a dispărut din nou.

Între timp, autoritățile au început procedurile legale pentru a-i anula certificatul de deces și a-i restabili identitatea. Confirmarea vieții sale se va face prin declarație, recunoaștere din partea rudelor sau test ADN.

Fosta judecătoare Eleonora Nikolova subliniază că bărbatul nu a comis nicio infracțiune prin dispariția sa: „Este un om obișnuit. Se pare că singurul motiv a fost să scape de creditorii care îl urmăreau.”

Procesul de „revenire la viață” al lui Boyan va continua după ce procurorii din Blagoevgrad vor transmite dosarul colegilor din Ruse.