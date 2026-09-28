Un italian a câștigat 223 de milioane de euro la loterie. S-a lăudat peste tot, iar acum fosta soție i-ar putea lua jumătate din bani

Un italian a câștigat 223 de milioane de euro la loterie. FOTO: Getty Images

După ce a câștigat 223,2 milioane de euro la loterie, un italian a revenit rapid cu picioarele pe pământ. După ce s-a lăudat la toți prietenii că a ajuns extrem de bogat, vestea a ajuns și la soția de care s-a despărțit, dar de care nu a divorțat încă oficial. Acum, ea cere aproape jumătate din banii care rămân după impozitare.

La începutul lunii septembrie, un angajat al unei bănci din Lecco, în Lombardia, a mizat 5 euro pe numerele 8, 13, 16, 52, 64 și 70 la o extragere SuperEnalotto, una dintre cele mai populare loterii din Italia. Alături de numărul complementar 17 și numărul „SuperStar” 21, combinația i-a adus jackpotul de 223.173.416,83 de euro, scrie 7sur7.be.

Bărbatul nu se poate bucura însă deocamdată de avere, deoarece a ajuns în mijlocul unei dispute juridice cu soția sa, de care este separat în fapt.

Imediat după câștigarea marelui premiu, el le-a spus tuturor prietenilor că a ajuns extrem de bogat. Vestea a ajuns în cele din urmă și la soția sa, care locuiește la Frosinone, în regiunea Lazio. Cei doi nu sunt încă divorțați oficial, iar căsătoria lor, încheiată în 2023 sub regimul comunității de bunuri, îi permite femeii să revendice, în baza legii, jumătate din câștigul la loterie.

8.000 de euro pe lună sau 80 de milioane de euro

Potrivit publicației Corriere della Sera, avocații femeii au propus două variante. Ea ar accepta fie o rentă lunară de 8.000 de euro, fie plata unei sume unice de 80 de milioane de euro. Această ultimă sumă ține cont de taxele și costurile care urmează să fie deduse din jackpot.

Pentru a-și susține pretențiile, soția invocă o decizie a Curții de Casație din Italia, care s-a pronunțat deja într-un caz similar și a stabilit că premiile provenite din loterii și jocuri de noroc naționale fac parte din bunurile comune, chiar și atunci când doar unul dintre soți a cumpărat biletul câștigător.

Jackpotul, încă nerevendicat

Câștigătorul nu și-a încasat încă milioanele. El are la dispoziție 180 de zile pentru a revendica premiul, adică până în martie 2027. Potrivit Corriere della Sera, bărbatul nu a luat deocamdată legătura cu avocații soției sale și are la dispoziție zece zile pentru a contesta procedura.

În 2019, un șofer de camion în vârstă de 59 de ani câștigase un jackpot de 220 de milioane de euro. La acel moment era deja divorțat și s-a recăsătorit în 2025. După moartea sa, în iunie a acestui an, fosta soție i-a cerut văduvei o pensie lunară de 5.000 de euro.