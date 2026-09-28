În 2010, Thierry Henry a plătit 14.850.000 de $ pe un penthouse și apartamentul de sub el. Le-a unit într-un triplex, iar acum îl vinde

Apartamentul din SoHo, New York, scos la vânzare de fotbalistul Thierry Henry. Sursa foto: Sotheby’s International Realty

Fostul fotbalist Thierry Henry și-a scos la vânzare penthouse-ul din New York pentru 25 de milioane de dolari, la mai bine de 16 ani după ce el și partenera sa, Andrea Rajacic, au cumpărat proprietatea pentru 14,85 milioane de dolari.

Henry a cumpărat penthouse-ul și apartamentul aflat imediat sub acesta în SoHo, în 2010, când se pregătea să se mute de la Barcelona la New York pentru a juca la New York Red Bulls, potrivit Irish Examiner. Ulterior, cei doi au unit cele două apartamente, creând o locuință extinsă de aproximativ 6.000 de metri pătrați.

Proprietatea are, de asemenea, aproximativ 3.400 de metri pătrați de spații exterioare, inclusiv o terasă privată pe acoperiș. Bucătăria se deschide direct către o terasă de aproximativ 980 de metri pătrați, în timp ce terasa de pe acoperiș are o pergolă, o zonă pentru grătar și spațiu pentru luat masa și relaxare în aer liber.

Locuința de la 39 Crosby Street este listată acum prin Sotheby’s International Realty. Anunțul de pe StreetEasy indică o suprafață de 6.086 de metri pătrați, cu 17 camere, cinci dormitoare și mai mult de cinci băi. Proprietatea este oferită ca apartament în regim de condominiu pentru 25 de milioane de dolari.

› Vezi galeria foto ‹

Henry și Rajacic au găsit locuința în 2010

Henry și Rajacic au petrecut o zi întreagă vizionând locuințe în Manhattan în vara anului 2010. La acea vreme, cei doi locuiau în Spania, iar Henry se pregătea să se mute de la Barcelona la New York.

Au vizionat mai multe proprietăți, dar nu au găsit niciuna care să le placă. Agentul lor imobiliar le-a sugerat apoi să mai vadă un singur loc: un penthouse din SoHo, cu vedere de pe acoperiș către podurile Brooklyn și Williamsburg.

Rajacic și-a amintit că proprietatea le-a plăcut imediat.

„Îmi amintesc că mă plimbam prin apartament, iar Thierry m-a tras discret deoparte și mi-a spus: «Andrea, închide gura, nu trebuie să știe cât de mult ne place amândurora»”, a povestit ea.

Henry a confirmat amintirea partenerei sale, spunând: „Așa este.”

În cele din urmă, cuplul a cumpărat penthouse-ul și apartamentul de dedesubt pentru 14,85 milioane de dolari. Au unit apartamentul inferior cu penthouse-ul, creând locuința mai mare care este acum scoasă la vânzare.

Cuplul a renovat proprietatea de mai multe ori

După ce au unit cele două apartamente, Henry și Rajacic au continuat să facă modificări locuinței.

Proprietatea a fost renovată de mai multe ori, cea mai recentă renovare având loc în 2026.

Terasa privată de pe acoperiș a fost, de asemenea, amenajată ca parte a locuinței. Aceasta include o pergolă, o zonă pentru grătar și spații în aer liber pentru luat masa și relaxare.

Proprietatea oferă vedere către podurile Brooklyn și Williamsburg. Anunțul de vânzare menționează, de asemenea, dotări precum aer condiționat central, șemineu, podele din lemn masiv, mașină de spălat și uscător, spațiu exterior privat, balcon, terasă pe acoperiș și o terasă.

Anunțul de pe StreetEasy indică o suprafață totală de 6.086 de metri pătrați. Locuința are cinci dormitoare și mai mult de cinci băi, precum și 17 camere.

Proprietatea face parte dintr-o clădire de condominiu de la 425 Broome Street. Imobilul are 13 unități, șapte etaje și datează din 1874.

Henry a mai încercat să o vândă

Deși proprietatea este acum listată pentru 25 de milioane de dolari, aceasta nu este prima dată când Henry și Rajacic încearcă să o vândă.

Locuința a fost scoasă la vânzare pentru 26,75 milioane de dolari în februarie 2025. Potrivit istoricului proprietății de pe StreetEasy, aceasta a fost retrasă temporar de pe piață în iunie 2025 și nu mai era disponibilă în septembrie. Ulterior, anunțul a fost eliminat în octombrie 2025.

Cuplul decisese anterior să nu vândă proprietatea din cauza atașamentului față de locuința din New York. Cei doi au păstrat proprietatea chiar dacă vizitele lor au devenit tot mai rare.

„Indiferent de unde ne întorceam, acela era întotdeauna locul în care îmi doream cel mai mult să revin”, a spus Rajacic.

Acest atașament a avut un rol și în decizia lor de a retrage locuința de pe piață după anunțul anterior.

„Am fost și încă suntem îndrăgostiți de acest loc. A fost foarte greu să plecăm din New York”, a spus Henry.

Locuința din SoHo este acum listată pentru 25 de milioane de dolari

Penthouse-ul se află pe o stradă pietruită din SoHo care, potrivit agentului imobiliar Joshua Judge de la Sotheby’s International Realty, a fost de-a lungul timpului și casa unor celebrități precum Alicia Keys și Lenny Kravitz.

Judge a spus că un penthouse de pe aceeași stradă s-a vândut cu 28,25 milioane de dolari în august. El a mai precizat că recordul pentru cea mai scumpă locuință vândută în SoHo este de 50 de milioane de dolari, stabilit în 2023.

Actualul anunț de vânzare a fost publicat pe 22 septembrie 2026, la prețul de 25 de milioane de dolari. Anunțul de pe StreetEasy nu indică nicio modificare de preț de atunci.