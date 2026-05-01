Un miliardar care a locuit pe șase continente spune care sunt cele mai bune două locuri de trăit: „Cea mai bună combinație posibilă”

Modificat la 11:33 01 Mai 2026

Publicat la 10:08 01 Mai 2026

3 minute de citit Publicat la 10:08 01 Mai 2026 Modificat la 11:33 01 Mai 2026

David von Rosen, fondatorul companiei de loterie online Lottoland, a locuit pe șase continente FOTO: David von Rosen

David von Rosen, fondatorul companiei de loterie online Lottoland, a locuit pe șase continente înainte de a decide unde se va stabili. Astăzi, în vârstă de 50 de ani, spune că nu există un singur loc perfect, ci o combinație potrivită.

„Încă din adolescență, îmi imaginam toate locurile în care mi-ar plăcea să trăiesc”, a povestit el pentru Business Insider.

Crescut într-un orășel mic din centrul Germaniei, von Rosen știa din primii ani de viață că vrea mai mult: „Era un loc sigur și liniștit, dar eu voiam să explorez lumea”.

Adolescența în SUA: entuziasm urmat de dezamăgire

Prima experiență internațională majoră a venit la 15 ani, în 1991, când a participat la un schimb de experiență în statul Washington.

„Am stat la o familie extraordinară și a fost o experiență minunată. Atunci am început să iubesc SUA și credeam că vreau să trăiesc acolo pentru totdeauna”, spune el.

Totuși, această percepție s-a schimbat câțiva ani mai târziu, când s-a înscris la Northwestern University, lângă Chicago.

„Aveam impresia că reînvăț lucruri pe care le știam deja și nu mă simțeam deloc integrat social”.

După doar un semestru, s-a întors în Germania și și-a continuat studiile la European Business School, o instituție orientată puternic spre experiențe internaționale.

Buenos Aires: fascinant, dar prea departe de casă

În timpul studiilor, von Rosen a ajuns și în Argentina. „Buenos Aires este un oraș superb. Am învățat o limbă nouă și am vizitat locuri incredibile, precum Patagonia”, povestește el.

Cu toate acestea, nu a luat niciodată în calcul să se stabilească acolo: „Era pur și simplu prea departe de familia mea din Europa”.

Sydney: orașul de care s-a îndrăgostit

O altă etapă importantă a fost Australia, unde a făcut un stagiu între 2000 și 2001. „Locuiam pe Bondi Beach și m-am îndrăgostit de atmosfera relaxată. După muncă, mergeam des să bem o bere pe plajă”.

Experiența l-a marcat profund: „Oamenii erau prietenoși, iar combinația dintre viața urbană și cea de plajă era perfectă. Mi-am dorit să mă întorc acolo, dar nu s-a mai întâmplat”.

Cape Town: un vis rămas în minte

După absolvire, a lucrat o perioadă în SUA, apoi s-a întors în Germania, unde a lansat compania CareerConcept.

În 2008, afacerea se apropia de final, iar viața personală l-a dus în Africa de Sud, unde locuia temporar partenera lui din acea perioadă.

„Cape Town mi-a plăcut enorm, mai ales alergările de dimineață, când vedeam și simțeam oceanul”.

Deși nu s-a mutat niciodată acolo, ideea a rămas: „Încă mă gândesc că într-o zi aș putea avea o mică casă pe plajă acolo”.

Succesul financiar și libertatea de a explora lumea

Punctul de cotitură a venit odată cu lansarea Lottoland, în 2013, în Gibraltar. „Compania a mers foarte bine și mi-a schimbat semnificativ situația financiară”, povestește el.

Câțiva ani mai târziu, a făcut un pas înapoi din operațiunile zilnice și, împreună cu familia, a început să exploreze lumea.

„Am decis să petrecem câteva luni pe an în diferite locuri”.

Au locuit temporar în Costa Rica, unde copiii au mers la o școală americană, iar el a făcut surf și a explorat regiunea.

Dubai: „New York-ul anilor 1920”

Un alt loc care l-a impresionat a fost Dubaiul. „Există o energie incredibilă acolo - oportunități, bani, ambiție. Este exact cum îmi imaginez că era New York-ul în anii 1920”.

Experiența a fost decisivă: „M-am îndrăgostit cu adevărat de oraș”.

Elveția: descoperirea echilibrului

În 2020, familia a decis să încerce un mediu diferit și s-a mutat în Verbier, Elveția.

„Plănuiserăm să stăm doar câteva luni, dar pandemia ne-a făcut să rămânem mai mult”.

Acolo au descoperit un stil de viață complet diferit: „Este o comunitate internațională, dar cu aer de orășel mic, care mi-a amintit de copilărie”.

Viața în natură a fost un avantaj major: „Iarna schiam, iar primăvara am descoperit sporturi precum alpinismul și ciclismul downhill”.

Decizia finală a venit natural: „Până în vară, știam deja că vrem să rămânem aici”.

Două locuri, nu unul: formula ideală

Experiențele din întreaga lume l-au condus la o concluzie clară: „Nu există un singur loc care să le ofere pe toate”.

Soluția lui a fost următoarea: două baze principale, în Dubai și Verbier.

„Ne împărțim anul între ele, în funcție de vreme, oportunități și școala copiilor”.

Contrastul este, spune el, exact ceea ce face combinația perfectă: „Verbier este despre natură și activități în aer liber. Dubai este un oraș plin de energie și oportunități”.

Taxele și calitatea vieții contează

Deși ambele locații sunt cunoscute pentru taxe reduse, von Rosen subliniază că acesta nu ar trebui să fie criteriul principal.

„Aș prefera să plătesc mai multe taxe și să trăiesc în cel mai bun loc posibil”.

În cazul lor, însă, lucrurile s-au aliniat: „Aceste locuri oferă o calitate excelentă a vieții fără taxe exorbitante”.

Privind înapoi, antreprenorul spune că a găsit echilibrul ideal. „Împreună, Dubai și Verbier oferă stilul de viață perfect pentru mine și familia mea.”

Iar planurile de viitor sunt clare: „Sper să rămână bazele noastre pentru mulți ani de acum înainte”.