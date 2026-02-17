Un preot din Franța sfințește mașini Ferrari și le pune pe TikTok, pentru a-i aduce pe oameni mai aproape de credință

Părintele Geoffroy face parte din Dioceza din Rouen și e influencer online. Sursa foto: pere_geoffroy via TikTok

Un preot catolic din Franța a devenit viral pe platforma TikTok după ce a publicat videoclipuri în care binecuvântează mașini de lux Ferrari, într-o inițiativă menită să îi readucă pe oameni la credință.

Părintele Geoffroy face parte din Dioceza din Rouen și a strâns zeci de mii de vizualizări cu postările sale neconvenționale. În imaginile devenite virale, preotul apare oficiind binecuvântări pentru bolizi Ferrari, într-un cadru atipic pentru activitatea clericală tradițională.

Mesajul transmis de părintele Geoffroy este clar: misiunea Bisericii trebuie să țină pasul cu vremurile.

„Misiune non-stop! Binecuvântare mereu! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a scris acesta în descrierea unuia dintre videoclipurile publicate, însoțind imaginile care au atras rapid atenția internauților.

Preotul consideră că rolul Bisericii este „să meargă acolo unde se află oamenii”, iar în prezent, spune el, oamenii sunt online. Prin prezența sa activă pe rețelele sociale, încearcă să transmită un mesaj de credință într-un limbaj accesibil noilor generații.

Inițiativa sa a stârnit reacții diverse în mediul online – de la apreciere pentru deschiderea față de noile tehnologii, până la controverse legate de asocierea simbolurilor religioase cu mașini de lux. Cu toate acestea, părintele Geoffroy pare hotărât să își continue „misiunea non-stop”, adaptând tradiția la era digitală.