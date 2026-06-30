Un tablou de nuntă cu „Ana și Ion” s-a dovedit a fi o capsulă a timpului: Documente istorice au fost descoperite în timpul restaurării

2 minute de citit Publicat la 10:45 30 Iun 2026 Modificat la 10:45 30 Iun 2026

Tabloul vechi de nuntă îi înfățișează pe Ion și Ana Șuteu, din satul Țopa. Sursa foto: Antena 3 CNN

Restaurarea unui tablou de nuntă vechi de peste un secol a dus la o descoperire spectaculoasă. Ascunse în spatele fotografiei se aflau documente păstrate timp de generații.

Ce părea un simplu tablou de nuntă s-a dovedit a fi o adevărată capsulă a timpului. În timpul restaurării, specialiștii au descoperit în spatele fotografiei documente istorice vechi de peste 150 de ani.

Tabloul, intrat în anul 2015 în colecția Secției de Etnografie și Artă Populară a Muzeului Județean Mureș, îi înfățișează pe Ion și Ana Șuteu, din satul Țopa.

Alături de fotografie s-au păstrat, în mod cu totul excepțional, cununa și voalul miresei, o raritate pentru patrimoniul etnografic.

› Vezi galeria foto ‹

Ce documente istorice erau ascunse în spatele tabloului

Ani mai târziu, în timpul restaurării pregătite pentru expoziția „Busuioc în cornu mesii. Obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor”, specialiștii au descoperit în spatele fotografiei mai multe documente istorice.

Printre acestea se numără un act de moștenire din anul 1900, un contract bisericesc din 1872, o chitanță de plată a impozitelor din 1913, un fragment dintr-o scrisoare trimisă de Anica fratelui său aflat în armată, o broșură cu instrucțiuni pentru corespondența pe front și decupaje din ziarele vremii.

Potrivit cercetătorului științific doctorand Laura Pop, cea care s-a ocupat de restaurarea tabloului, documentele oferă informații valoroase despre viața unei familii din satul Țopa și despre realitățile sociale, economice și religioase de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

La rândul său, lectorul universitar dr. Dorel Marc, cadru didactic asociat și colaborator al Muzeului de Etnografie și Artă Populară, a precizat, pentru Antena 3 CNN, că astfel de descoperiri contribuie la completarea unor perioade mai puțin documentate din istoria românilor din Transilvania. Fiecare obiect restaurat poate ascunde informații importante, iar cercetarea lor ajută la recuperarea unor fragmente de memorie care altfel s-ar fi pierdut.

Descoperirea demonstrează că patrimoniul muzeal poate ascunde povești neștiute, iar restaurarea obiectelor vechi nu înseamnă doar conservarea lor, ci și recuperarea unor mărturii istorice cu o valoare documentară deosebită.