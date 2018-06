Dieta cu flori de soc. Te scapă de kilogramele în plus și de celulită

Dieta. Dacă îți dorești să ai un corp de invidiat în această vară și tot ce ai încercat pentru a scăpa de kilogramele în plus a fost un real eșec, noi venim în ajutorul tău cu soluția salvatoare!

Dieta. Dieta cu flori de soc este considerată a fi una dintre cele mai eficiente în lupta cu kilogramele în plus. Iată de ce ai nevoie pentru aceasta și cum ar arăta mesele zilnice:

Dieta. Dimineața poți consuma pâine integrală cu unt, fructe și chiar iaurt slab în grăsimi. După toate acestea, specialiștii recomandă o cană de ceai de soc neîndulcit, care are capacitatea de a arde kilogramele în plus și de a te ajuta să reții din alimentele consumate doar ceea ce are nevoie corpul tău.

Dieta. La prânz, este indicat să consumi o supă de legume sau carne slabă, gătită la aburi sau pe grill. După fiecare masă de prânz, consumă un pahar de suc de soc! Acest lucru ajută digestia și procesul de acumlare în organism a nutrienților din mâncare.

Dieta. Seara, pentru cină, consumă salate de orice tip, cu ulei de măsline și zeamă de lămâie. Înlocuiește orice băutură cu sucul de soc, extrem de delicios și bogat în vitamine. După doar două săptămâni, vei observa cum kilogramele în plus dispar ca prin minune, iar corpul tău devine tonifiat. Mai mult, consumul de suc de soc este extrem de benefic în combaterea celulitei, scrie spynews.ro.