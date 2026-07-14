„Zombie filler”, noua procedură estetică care șochează: Americanii își injectează grăsime de la cadavre în față, sâni și fese

12 minute de citit Publicat la 11:18 14 Iul 2026 Modificat la 11:33 14 Iul 2026

Injecție pentru remodelare. Imagine conceptuală. Sursa foto: Getty Images

O nouă procedură estetică lansată în Statele Unite provoacă reacții puternice și ridică întrebări etice fără precedent. Tot mai multe persoane aleg să-și remodeleze sânii, fesele sau alte zone ale corpului cu ajutorul unor injecții care conțin grăsime umană prelevată de la donatori decedați. Promovată drept o alternativă rapidă și minim invazivă la implanturi și transplantul propriei grăsimi, procedura este lăudată de clinici drept „următoarea generație” a medicinei estetice, însă criticii o numesc deja „injecția cu cadavre” sau „zombie filler”.

Sandra (n.r. numele real a fost protejat), o avocată specializată în dreptul mass-media, în vârstă de 43 de ani, din Los Angeles, se gândea încă din jurul vârstei de 20 de ani să își mărească sânii. A renunțat însă de fiecare dată din cauza durerii asociate intervenției, a perioadei lungi de recuperare și a ideii de a avea „un astfel de corp străin implantat în organism”, relatează CNN.

Așa că, atunci când, vara trecută, a aflat despre un nou produs injectabil pentru remodelarea corpului, atenția i-a fost imediat captată. Fără fillere sintetice, fără implanturi și fără perioadă de recuperare.

„Nu am avut nicio problemă cu asta”

„Ajungi la o anumită vârstă și îți spui că este momentul să faci ceva pentru tine”, povestește ea.

Produsul care i-a atras atenția – alloClae (pronunțat „allo-clay”, asemenea argilei folosite la modelaj) – se administrează rapid. Supranumită deja „operația de mărire a sânilor în pauza de prânz”, procedura durează, de cele mai multe ori, mai puțin de o oră, nu necesită anestezie generală și nici internare într-un spital.

În plus, spune Sandra, recomandările de după procedură au fost „surprinzător de simple”.

Faptul că alloClae folosește grăsime prelevată de la persoane decedate - denumite în literatura medicală cadavre - nu a deranjat-o.

„Nu am avut nicio problemă cu asta”, spune ea.

Se pare că tot mai mulți americani gândesc la fel.

„Peste 2.000 de pacienți au beneficiat de tratament”

Compania Tiger Aesthetics, producătorul alloClae, susține că peste 2.000 de pacienți au beneficiat de tratament, începând din mai 2025. Subiectul este intens discutat și pe Reddit, în comunitățile dedicate chirurgiei estetice, unde utilizatorii pun întrebări, caută recenzii și își recomandă medici.

În 2026 este evident că ceea ce odinioară era considerat modificare corporală radicală este privit astăzi aproape ca o simplă întreținere a aspectului fizic. Nu a fost niciodată mai ușor – și nici mai banal – să îți schimbi radical înfățișarea.

Remodelarea coastelor. Blefaroplastie superioară. Blefaroplastie inferioară. Lifting facial mediu. Lifting inferior. Lifting facial în plan profund.

Pe măsură ce tehnologia și tehnicile chirurgicale evoluează, crește și dorința pentru forme mai voluptuoase, piele mai fermă și contururi faciale mai bine definite.

AlloClae, unul dintre cele mai inventive produse din această categorie, este cel mai recent exemplu.

„Zombie filler” sau „injecția cu cadavre”

Pentru fiecare clinică de chirurgie estetică ce promovează injectabilul drept un produs „de nouă generație”, există însă un număr similar de publicații care îl descriu drept „zombie filler” sau „injecția cu cadavre”.

Dacă există o limită în goana după aspectul fizic perfect, ne apropiem oare de ea?

Ce spune despre societatea actuală faptul că tot mai mulți oameni acceptă injectarea grăsimii provenite de la persoane decedate în scop estetic?

Ar putea alloClae să devină la fel de răspândit precum Botoxul?

Până la urmă, opinia fiecăruia despre acest produs depinde, poate, de modul în care privește moartea.

Cererea a explodat: „Parcă discut cu dealerul meu Porsche. Este ridicol”

AlloClae a fost lansat în Statele Unite în 2024 și a fost disponibil inițial doar chirurgilor plasticieni certificați, cu experiență în procedurile de transfer de grăsime.

Din ianuarie 2026, produsul a fost pus la dispoziția unui număr mai mare de specialiști, inclusiv asistenților medicali cu practică avansată și asistenților specializați în estetică. Reprezentanții Tiger Aesthetics precizează însă că aceștia sunt instruiți special și că nu au voie să injecteze produsul în zona sânilor.

Dr. Luis Macias, chirurg plastician din Los Angeles, certificat în două specialități și unul dintre primii medici care au utilizat alloClae, spune că popularitatea produsului a crescut spectaculos.

„Trebuie să cumpăr foarte multe seringi odată și vorbesc aproape permanent cu reprezentantul companiei. Parcă discut cu dealerul meu Porsche. Este ridicol”, spune medicul.

Cât costă o seringă cu grăsime prelevată de la cadavre

O singură seringă de 12,5 centimetri cubi costă până la aproximativ 2.250 de dolari.

Promovat drept „grăsime disponibilă direct de pe raft” sau „transfer de grăsime îmbuteliată”, alloClae este prezentat ca alternativă la transferul autolog de grăsime, procedură în care medicii extrag grăsime din propriul corp al pacientului prin liposucție și o reinjectează în alte zone.

Totuși, nu este primul produs de acest tip.

Un injectabil asemănător, Renuva, realizat tot din grăsime provenită de la donatori decedați și produs de organizația non-profit MTF Biologics, există pe piață de aproape zece ani.

Diferența principală este volumul.

În timp ce seringa Renuva conține maximum trei centimetri cubi și este utilizată în special pentru față, gât sau mâini, cea mai mare seringă alloClae poate conține aproximativ 22 de centimetri cubi.

„Este puțin mai densă. Puțin mai fermă”, explică Macias.

Efectul Ozempic și Wegovy

În epoca medicamentelor din categoria GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, care au dus la scăderi spectaculoase în greutate, grăsimea provenită de la donatori decedați pare să umple un gol nou apărut pe piață.

Potrivit unui raport publicat în această lună, aproximativ 11% dintre americani folosesc în prezent astfel de medicamente pentru slăbit.

Dr. Macias spune că mulți dintre pacienții săi care au slăbit cu ajutorul acestor tratamente vor acum să redea volum anumitor zone ale corpului.

„Vor să recapete volum la nivelul sânilor, feselor sau feței. Sunt cele mai frecvente zone pe care le remodelăm după ce eliminăm excesul de piele”, spune medicul.

„Aceste tratamente au fost complementare dezvoltării alloClae”

Caroline Van Hove, președinta companiei Tiger Aesthetics, este de acord că popularitatea medicamentelor pentru slăbit precum Ozempic și Wegovy a contribuit la succesul noului produs.

„Aceste tratamente au fost complementare dezvoltării alloClae”, spune ea.

Potrivit acesteia, mulți pacienți care au pierdut zeci de kilograme constată că, odată cu greutatea, au dispărut și volume importante din anumite zone ale corpului.

„După o scădere semnificativă în greutate, mulți oameni rămân cu un aspect modificat în zone în care au pierdut volum. În opinia lor, acestea sunt zonele care le definesc feminitatea”, explică Van Hove.

Pentru a face față cererii tot mai mari, compania își extinde capacitatea de producție. La prima vedere, acest lucru pare dificil pentru o companie care depinde în totalitate de donarea corpurilor persoanelor decedate. Cu toate acestea, Dr. Luis Macias spune că nu a întâlnit niciun pacient care să fie deranjat de proveniența grăsimii.

„Poate că este și din cauza pieței în care lucrez. Vorbim despre Los Angeles”, afirmă medicul.

Dilemele etice

Știu donatorii sau familiile lor că țesuturile prelevate ar putea fi folosite pentru proceduri estetice?

Răspunsul scurt este: nu întotdeauna.

Donarea de organe sau a întregului corp este privită, de regulă, drept unul dintre cele mai altruiste gesturi pe care le poate face o persoană. Familiile aleg adesea această opțiune în speranța că moartea celui drag va contribui la salvarea altor vieți sau la progresul cercetării medicale.

În cazul donării de organe, legislația americană este strictă și foarte bine reglementată.

În schimb, donarea întregului corp și activitatea băncilor de țesuturi umane destinate altor utilizări decât transplantul sunt reglementate diferit de la un stat la altul.

Sute de instituții care primesc anual zeci de mii de corpuri donate funcționează fără o supraveghere federală

În prezent, în Statele Unite nu există o obligație federală de acreditare sau licențiere pentru organizațiile care primesc corpuri donate și nici pentru băncile de țesuturi care nu desfășoară activități de transplant.

Mai mult, acestea nu sunt supravegheate de Administrația americană pentru Alimente și Medicamente (FDA).

În practică, acest lucru înseamnă că sute de instituții care primesc anual zeci de mii de corpuri donate funcționează fără o supraveghere federală unitară.

Cu toate acestea, Caroline Van Hove susține că domeniul este „extrem de riguros și bine reglementat”.

Ea afirmă că Tiger Aesthetics colaborează exclusiv cu bănci de țesuturi acreditate de Association for the Advancement of Tissue and Biologics, o organizație independentă înființată în 1976 pentru a consolida încrederea publicului în procesul de donare.

Potrivit acesteia, donatorii completează documente complexe prin care își exprimă acordul privind utilizarea țesuturilor.

„Procesul de verificare a istoricului medical și aprobarea donării pot dura între trei și șase luni”, spune Van Hove.

Donatorii nu știu unde vor ajunge rămășițele lor

Ea recunoaște însă că formularele nu menționează explicit produsul alloClae.

„Evident, documentul nu întreabă: «Doriți ca organele sau țesuturile dumneavoastră să fie folosite pentru alloClae?». Însă donatorii pot preciza dacă acceptă folosirea lor exclusiv în cercetare, în scopuri medicale sau și în activități comerciale, ori dacă nu impun nicio restricție.”

Totuși, chiar dacă procedura este legală, rămâne întrebarea dacă este și morală.

Mai ales în condițiile în care familiile donatorilor nu primesc nicio compensație financiară.

„Este, într-un fel, o trădare a altruismului să faci profit din asta”, spune Arthur Caplan, profesor de bioetică la Facultatea de Medicină Grossman a Universității New York.

„Cred că aici există o problemă etică serioasă.”

Probleme cu autoritățile

Pentru a-și extinde producția, Tiger Aesthetics a anunțat CNN că încheie parteneriate cu noi bănci de țesuturi din Statele Unite și intenționează să extindă criteriile de vârstă pentru donatori.

Planurile companiei au întâmpinat însă obstacole în această vară.

Departamentul Sănătății din statul New York a refuzat autorizarea distribuției produsului.

New York este unul dintre puținele state americane care impun licențe speciale pentru băncile de țesuturi și pentru companiile care colectează, procesează, depozitează sau distribuie țesut uman.

Potrivit documentelor depuse în instanță, autoritățile au respins cererea de autorizare în octombrie 2024, motivând că nu este clar dacă produsul respectă cerințele FDA.

O nouă solicitare a fost respinsă în mai 2026, pe motiv că administratorii și directorii băncii de țesuturi „nu au demonstrat caracterul și competența necesare pentru a garanta funcționarea legală și corespunzătoare a facilității”.

Tiger Aesthetics contestă aceste acuzații și susține că produsul este reglementat legal de FDA.

Compania a dat în judecată Departamentul Sănătății din New York și cere jumătate de milion despăgubiri

Compania a dat în judecată Departamentul Sănătății din New York, susținând că instituția nu are autoritatea de a bloca distribuția alloClae.

Procesul vizează obținerea unor despăgubiri de cel puțin 500.000 de dolari pentru pierderile financiare și o decizie prin care instanța să stabilească faptul că legislația privind băncile de țesuturi din New York nu se aplică produselor fabricate din țesut adipos, precum alloClae.

„Uleioasă, grunjoasă și galbenă”

Atunci când a auzit pentru prima dată că produsul este realizat din grăsime provenită de la persoane decedate, Jackelin Cruz a recunoscut că i s-a părut „puțin ciudat”.

Ulterior, s-a liniștit după ce a aflat că, potrivit companiei Tiger Aesthetics, ADN-ul donatorului este eliminat în timpul procesului de fabricație.

Cruz, o femeie de 60 de ani din Los Angeles, casnică, se afla la clinica doctorului Luis Macias pentru obișnuita ședință de Botox și tratamente cu laser atunci când a observat un pliant despre alloClae.

Se gândise deja să își mărească fesele. Uneori, mărturisește ea, îi era rușine să treacă prin fața soțului și își lega un pulover în jurul taliei pentru a-și ascunde silueta.

A plătit 50.000 de dolari pe două tratamente

Medicul i-a explicat însă că era prea slabă pentru un lifting brazilian al feselor (BBL), intervenție care presupune transferul propriei grăsimi.

Chiar dacă ar fi avut suficiente depozite de grăsime, Cruz spune că nu era deloc încântată de recuperarea dificilă după o astfel de operație.

În schimb, a fost convinsă de avantajele promise de alloClae: recuperare minimă și posibilitatea de a construi treptat forma dorită prin mai multe ședințe de injectare.

În final, a urmat două tratamente care au costat, în total, puțin sub 50.000 de dolari.

Rezultatul a mulțumit-o atât de mult încât ia în calcul folosirea produsului și în alte zone ale corpului.

Sandra a plătit, la rândul ei, 13.000 de dolari pentru injectarea a câte 50 de centimetri cubi de alloClae în fiecare sân.

Complicații după injecții

Ea considerase că a obținut un preț bun datorită reducerii oferite de chirurg pentru un volum mai mare. Însă, la aproximativ două luni după procedură, au apărut complicațiile.

Sandra spune că sânul drept a devenit dureros, iar pielea a început să capete o culoare galben-maronie și mov, asemănătoare unei vânătăi. În plus, putea simți noduli în interiorul sânului.

În cele din urmă, medicul i-a spus că suferă de necroză grasă, o complicație care apare atunci când grăsimea injectată nu reușește să fie vascularizată corespunzător.

Cu alte cuvinte, țesutul nu primește suficient sânge și începe să moară în interiorul organismului.

La un moment dat, după un duș, Sandra a observat că din locul injectării de la sânul drept se scurgea un lichid galben „Semăna foarte mult cu alloClae”, povestește ea. „Era uleios, grunjos și galben.”

Caroline Van Hove afirmă că Tiger Aesthetics nu are niciun caz confirmat de respingere a grefei sau de infecție provocată de alloClae.

Ea spune că nu poate comenta cazul concret al Sandrei, deoarece acesta este analizat de departamentul de asigurare a calității al companiei, dar subliniază că tehnica de injectare este extrem de importantă.

Atât Van Hove, cât și Dr. Krishna Vyas, chirurg plastician din New York, afirmă că și transferul clasic al propriei grăsimi implică riscul apariției necrozei.

Totuși, Vyas spune că este prea devreme pentru concluzii ferme, deoarece nu există încă studii clinice care să compare direct cele două proceduri pe termen lung.

Deși consideră că produsul pare să prezinte un risc redus, medicul nu intenționează să îl introducă în practica sa până când nu vor exista dovezi clinice solide privind siguranța și eficiența lui.

În cazul Sandrei, chisturile au fost drenate cu succes. Cu toate acestea, femeia spune că încă simte noduli în zona sânilor și, în mod ironic, medicii i-au explicat că este posibil să aibă nevoie de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea resturilor de alloClae.

Va deveni noul Botox?

Când a început să utilizeze produse precum Renuva și alloClae, Dr. Luis Macias se aștepta ca majoritatea pacienților să fie șocați de ideea injectării grăsimii provenite de la persoane decedate.

„Credeam că va trebui să explic foarte mult ce înseamnă să introduci grăsime de la oameni morți în corpul altor oameni”, spune el. Dintr-un motiv sau altul, nu a fost cazul.”

Arabelle Sicardi, critic cultural și autoarea volumului The House of Beauty: Lessons from the Image Industry, descrie alloClae drept „înspăimântător de convenabil”. Ea compară produsul cu universul filmului horror The Substance (2024), regizat de Coralie Fargeat.

În opinia sa, faptul că procedura nu necesită recuperare contribuie la o formă de disonanță cognitivă. „Asta înseamnă că punem confortul și comoditatea pe primul loc, folosind materiale provenite de la persoane decedate”, spune Sicardi.

„Este doar o nouă versiune a unui impuls foarte vechi. Oamenii obișnuiau să consume cadavre. Acum și le injectează în propriul corp.”

„Fillerele, Botoxul, tratamentele cu laser sau microneedlingul au fost considerate, la început, proceduri extreme”

În schimb, Caroline Van Hove este convinsă că alloClae are un viitor promițător.

Experiența o recomandă. De-a lungul carierei sale, ea a participat la lansarea unora dintre cele mai cunoscute produse din medicina estetică, inclusiv Botox și Juvéderm.

„Fillerele, Botoxul, tratamentele cu laser sau microneedlingul au fost considerate, la început, proceduri extreme doar pentru că erau noi”, spune ea.

În opinia sa, toate aceste tratamente contribuie la îmbunătățirea stării psihice și a încrederii în sine.

În loc să vadă alloClae ca pe un produs asociat morții, Van Hove îl consideră o modalitate prin care oamenii își pot păstra aspectul tânăr pe măsură ce trăiesc mai mult.

„Oamenii caută nu doar să trăiască mai mult și mai bine, ci și să arate și să se simtă cât mai bine pe măsură ce durata vieții crește. De ce să faci tot posibilul pentru a avea o viață mai lungă, dacă imaginea din exterior nu reflectă tinerețea pe care simți că o ai în interior?”, afirmă ea.