Clima scapă de sub control. ONU recunoaște că pragul de 1,5°C va fi depășit curând: „E inevitabil”

Depăşirea obiectivului de 1,5°C este "inevitabilă", potrivit secretarului general al ONU. Foto: Getty Images

Obiectivul de a limita încălzirea climei globale cu cel mult 1,5°C în raport cu era preindustrială nu va putea fi îndeplinit în următorii ani, a recunoscut miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Declarația acestuia vine cu mai puţin de o lună înainte de desfăşurarea summitului COP30 în Brazilia, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Un lucru e clar: nu vom reuşi să limităm încălzirea climatică sub pragul de 1,5°C în următorii ani”, a declarat Antonio Guterres în timpul unei reuniuni la Geneva a Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), unde a subliniat totodată că „această depăşire este de acum inevitabilă”.

Limitarea încălzirii climei planetare cu cel mult 1,5°C în raport cu era preindustrială (1850-1900) este cel mai ambiţios obiectiv al Acordului de la Paris din 2015.

Însă numeroşi climatologi recunosc că acest prag va fi foarte probabil depăşit la sfârşitul deceniului actual, întrucât omenirea continuă să consume tot mai mult petrol, gaze naturale şi cărbune. Clima de pe Terra este deja, în medie, cu 1,4°C mai caldă în prezent faţă de perioada preindustrială, potrivit Observatorului european Copernicus.

Oamenii de ştiinţă subliniază importanţa de a limita cât mai mult posibil încălzirea climei, întrucât fiecare fracţiune suplimentară de grad Celsius aduce cu sine mai multe riscuri, precum valuri de căldură şi distrugerea vieţii marine.

Limitarea încălzirii climei mai degrabă cu 1,5°C decât cu 2°C ar permite astfel limitarea semnificativă a consecinţelor sale cele mai catastrofale, potrivit Grupului Interguvernamental de Experţi în Evoluţia Climei (GIEC).