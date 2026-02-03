Diana Buzoianu, după ce două ONG-uri acuză că a fost emis ilegal un aviz pentru un proiect minier: „E pentru PUZ, nu pentru exploatare”

Buzoianu susține că avizul nu permite desfășurarea activităților miniere / Sursa foto: Agerpres Foto

ONG-urile Declic și Mining Watch România acuză APM Hunedoara că a emis un aviz de mediu pentru proiectul minier de la Certej fără ca acesta să dețină o licență valabilă și au cerut explicații de la ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a explicat, marți, la Antena 3 CNN că avizul a fost emis pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al zonei și nu permite desfășurarea activităților miniere, iar obținerea licenței de exploatare nu intră în atribuția directă a Ministerului Mediului.

„În primul rând, Ministerul Mediului nu este acuzat că a comis o ilegalitate noaptea, ca hoții. Adică nici măcar Mining Watch România și Declic nu spun asta. Ei spun că APM Hunedoara a dat ilegal, din perspectiva lor, un aviz de mediu pe această lucrare.

Din informațiile pe care le-am primit, și administrația și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) o să iasă public pe acest subiect.

Avizul de mediu care a fost dat la finalul anului trecut este cu privire la un PUZ pentru acea zonă minieră, nu cu privire la darea în funcțiune a acestei activități miniere”, a explicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a mai adăugat că nu este atribuția directă a Ministerului Mediului să dea nici licență, susținând că s-a dat un aviz pentru un PUZ care nu permite desfășurarea activităților miniere.

„Păi, în primul rând, repet, nu este atribuția Ministerului Mediului să dea nici licență, este atribuția unei instituții din subordinea Ministerului Mediului și nu s-a dat o desfășurare pentru un aviz de mediu pentru desfășurarea activității miniere. S-a dat un aviz pentru PUZ.

Acest aviz nu permite realizarea investițiilor din proiect, nu permite desfășurarea activităților miniere și, așa cum menționează ANMAP la acest moment o să facem o analiză mult mai în detaliu, bineînțeles pe acest subiect, dar ANMAP în acest moment menționează că, conform legislației aplicabile la această etapă, nu există condiționarea legală pentru a exista și licența de exploatare. Mai mult, eu nu pot să spun, pentru că licența de exploatare nu este la Ministerul Mediului și nici la ANMAP.

Este la altă autoritate din subordinea Ministerului Economiei, dar ce pot spune este că, din informațiile care au fost furnizate de către ANMAP, la acest moment, nu există o nevoie pentru PUZ de obținerea acestei licențe de exploatare.

Eu, mai departe, acest răspuns public al ANMAP, care a fost făcut, evident că îl vom analiza și vom face și controale, dacă este necesar”, a mai declarat Diana Buzoianu, la Antena 3 CNN.

Marți, Declic a transmis un comunicat prin care cere „demisia imediată a conducerii APM Hunedoara pentru emiterea avizului ilegal, explicații publice din partea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, anularea de urgență a avizului emis și deschiderea unei anchete privind potențiale conflicte de interese și presiuni exercitate asupra funcționarilor publici.

Ministerul Mediului are, potrivit legii, toate pârghiile necesare pentru a interveni, în condițiile în care eliberarea unui astfel de aviz implică pași procedurali ce nu pot fi făcuți fără implicarea ministerului, de la emiterea unor simple puncte de vedere, la consultări transfrontaliere. Mai mult, avizul a fost eliberat în penultima zi lucrătoare a anului 2025 pentru a evita controlul public, în condiții care sfidează transparența și normele democratice”, se arată pe site-ul ONG-ului Declic.