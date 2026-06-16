Europa se pregătește pentru un nou val de căldură extremă. Urmează temperaturi de până la 43 de grade Celsius

Temperaturile vor crește în mare parte din Europa / sursă foto: Serviciul meteorologic european

Un nou val de căldură extremă va afecta mai multe regiuni din Europa începând de miercuri. Potrivit meteorologilor, acest episod ar putea doborî numeroase recorduri de temperatură pentru luna iunie în mai multe regiuni din Europa, inclusiv în România, unde valorile vor fi mult peste normalul perioadei.

De miercuri, temperaturile vor crește în mare parte din Europa, astfel că în orașe precum Sevilla, Madrid, Paris, Milan, Rome și Frankfurt se vor resimți cel mai puternic efectele acestui episod canicular.

Valul de căldură se va intensifica treptat și va atinge apogeul la începutul săptămânii viitoare, când temperaturile ar putea urca până la 43 de grade Celsius în unele regiuni.

De asemenea, de duminică, 21 iunie, valorile vor crește cu 8 până la 15 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă. De altfel, în multe regiuni, pragul de 40 de grade Celsius ar putea fi depășit.

Meteorologii de la Serviciul Meteorologic European avertizează că acest episod are potențialul de a doborî numeroase recorduri de temperatură pentru luna iunie și reprezintă al doilea val major de căldură care afectează Europa de la începutul sezonului cald.

Previziunile vin în contextul în care Europa s-a confruntat deja cu un prim val de căldură din acest an. Franța a avut luni cea mai călduroasă zi de mai înregistrată vreodată, a anunțat agenția meteo din Hexagon.

Specialiștii din Europa au avertizat asupra unei călduri excepționale, deoarece temperaturile record determinate de un „dom de căldură” împing temperaturile mult peste normele sezoniere pe întreg continentul.

Mai mult decât atât, potrivit buletinului Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) privind prognozele climatice globale anuale și decadale, realizat de Serviciul Meteorologic al Regatului Unit, există de asemenea o probabilitate de 86% ca unul dintre anii dintre 2026 și 2030 să depășească recordul pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, deținut în prezent de anul 2024.