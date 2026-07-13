Mâncăm, bem și respirăm plastic cât în patru carduri bancare pe lună? Unele particule sunt atât de mici că pot trece bariera creierului

8 minute de citit Publicat la 16:26 13 Iul 2026 Modificat la 16:26 13 Iul 2026

Particule de plastic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În medie, un adult înghite, inhalează sau consumă prin apă undeva între câteva miligrame și câteva grame de plastic în fiecare săptămână. Cele mai mici dintre aceste fragmente, cu dimensiuni de doar câteva sute de nanometri, sunt suficient de mici pentru a trece de bariera hemato-encefalică și a se fixa în țesuturi pe care organismul le tratează în mod normal ca fiind complet izolate, potrivit Space Daily.

Comparația cu un card de credit provine din o estimare intens mediatizată, publicată în 2019 de WWF și Universitatea din Newcastle, potrivit căreia un om ingeră aproximativ 5 grame de plastic pe săptămână. Între timp, această cifră a fost contestată.

O reevaluare din 2024 a susținut că metodologia inițială a supraestimat expunerea cu mai multe ordine de mărime, iar, după cum a relatat Futura Sciences, majoritatea cercetătorilor independenți consideră astăzi că aportul tipic este mult mai mic, deși nimeni nu a reușit încă să stabilească o medie națională precisă.

Numărul exact de grame este însă mai puțin important decât ceea ce se întâmplă cu fragmentele odată ajunse în organism.

Cifra „un card de credit” și de ce a prins atât de bine

Valoarea de 5 grame provine dintr-o analiză realizată în 2019 de Universitatea din Newcastle din Australia, la solicitarea WWF. Ea a ajuns rapid în titlurile presei din întreaga lume deoarece oferea unei probleme abstracte - poluarea cu plastic - o imagine concretă. Un dreptunghi de plastic. Un obiect pe care îl porți deja în portofel.

Problema este că modelul matematic inițial extrapola foarte agresiv pornind de la un număr redus de studii privind apa îmbuteliată, fructele de mare, sarea și berea.

Cercetări ulterioare, inclusiv o analiză din 2024 menționată de Futura Sciences, au concluzionat că valoarea reală este probabil mult mai mică - posibil de ordinul câtorva miligrame pe săptămână, nu al câtorva grame.

Totuși, chiar și valorile revizuite rămân relevante. Pentru că particulele sunt descoperite în locuri pe care organismul ar trebui să le păstreze complet izolate.

Cum schimbă dimensiunea regulile

Plasticul nu este biodegradabil. El se fragmentează. Un capac de sticlă devine un fulg microscopic. Fulgul devine un fragment mai mic decât un grăunte de nisip. Acest fragment devine apoi ceva mai mic decât un globul roșu.

Orice particulă sub 5 milimetri este clasificată drept microplastic. Sub 1 micrometru vorbim despre nanoplastic. La această scară, particulele sunt suficient de mici pentru a traversa membrane biologice care au evoluat tocmai pentru a împiedica pătrunderea materialelor străine.

Mucoasa intestinală este una dintre aceste bariere. Ea funcționează asemenea unui punct de control vamal. Nutrienții sunt lăsați să treacă. Toxinele și microorganismele sunt eliminate.

O particulă de dimensiuni nanometrice nu stă la coadă. Ea poate trece printre celule sau poate fi transportată prin proteine concepute pentru alte substanțe. Odată trecută de peretele intestinal, intră în fluxul sanguin, iar sângele ajunge peste tot în organism.

În 2022, o echipă de la Vrije Universiteit Amsterdam a publicat prima măsurătoare directă a plasticului din sângele uman, analizând probe recoltate de la donatori sănătoși care nu știau că participă la o astfel de cercetare.

În anii următori, rezultatele au fost replicate în mod repetat: particule de plastic au fost identificate în placentă, în laptele matern, în țesutul testicular și în plăcile aterosclerotice de pe pereții arterelor.

Pragul critic al dimensiunii

Bariera hemato-encefalică este unul dintre cele mai stricte sisteme de filtrare din corpul uman. Ea este formată dintr-un singur strat de celule endoteliale specializate, unite prin proteine care creează conexiuni extrem de etanșe.

Această barieră împiedică pătrunderea majorității medicamentelor, agenților patogeni și aproape a oricărei substanțe pe care organismul o identifică drept străină.

Însă nanoplasticele cu dimensiuni de aproximativ 300 nanometri sau mai mici s-au dovedit capabile să traverseze această barieră în studiile efectuate pe animale.

În 2023, cercetători de la Universitatea Medicală din Viena au publicat în revista Nanomaterials un studiu în care au urmărit nanoparticule de polistiren cu diametrul de aproximativ 300 nanometri (0,293 micrometri), administrate oral șoarecilor.

La doar două ore după ingestie, aceste particule puteau fi detectate în creier, în timp ce particulele mai mari, de ordinul micrometrilor, nu erau prezente.

Modelările echipei au sugerat un mecanism specific: moleculele de colesterol de pe suprafața barierei hemato-encefalice facilitează captarea celor mai mici particule și le transportă dincolo de barieră asemenea unor obiecte ascunse într-o valiză diplomatică.

Două ore. Atât durează drumul de la intestin la creier.

Unde se acumulează particulele

Fragmente de plastic au fost descoperite în plăcile aterosclerotice, adică exact în depozitele care se pot rupe în timpul unui infarct.

Un studiu publicat în 2024 în The New England Journal of Medicine a analizat țesut prelevat din arterele carotide ale pacienților operați pentru prevenirea accidentului vascular cerebral.

În peste jumătate dintre probe, cercetătorii au identificat polietilenă.

Pacienții la care plăcile conțineau plastic au prezentat un risc de peste patru ori mai mare de infarct, accident vascular cerebral sau deces din orice cauză în următoarele 34 de luni comparativ cu cei la care plasticul nu fusese detectat.

Aceasta reprezintă o asociere statistică, nu dovada unei relații cauzale. Persoanele respective pot împărți și alți factori de risc. Totuși, corelația este suficient de puternică pentru a atrage atenția cardiologilor.

Intestinul este locul unde mecanismul este înțeles cel mai bine.

Modelele experimentale expuse la microplastice de polistiren de diferite dimensiuni au arătat că, în țesut intestinal sănătos, plasticul nu provoca singur inflamație.

În schimb, în țesuturile deja iritate, plasticul agrava semnificativ situația: reducea bacteriile benefice, diminua producția de butirat — un acid gras cu lanț scurt care hrănește celulele peretelui intestinal — și slăbea bariera intestinală care împiedică trecerea conținutului intestinal în organism.

Atunci când modelele experimentale au primit suplimente de butirat, simptomele s-au ameliorat parțial.

Acest lucru sugerează că efectele nocive nu provin doar din prezența fizică a plasticului, ci și din modificările pe care acesta le produce în comunitatea microbiană responsabilă de menținerea integrității peretelui intestinal.

Cum ajung particulele în organism

Apa îmbuteliată reprezintă una dintre principalele surse.

Un studiu realizat în 2024 de Universitatea Columbia, utilizând o nouă tehnică de imagistică cu laser, a estimat că o sticlă de un litru conține în medie aproximativ 240.000 de fragmente de plastic, dintre care aproape 90% sunt nanoplastice suficient de mici pentru a pătrunde în celule.

Încălzirea recipientelor din plastic accelerează eliberarea acestor particule.

Încălzirea alimentelor la cuptorul cu microunde în recipiente din plastic poate elibera un număr foarte mare de nanoparticule în doar câteva minute.

Materialele textile sintetice eliberează fibre în aerul din interiorul locuințelor. Pliculețele de ceai eliberează particule în timpul infuzării. Sarea extrasă din oceane conține deja fragmentele dizolvate în apa mării.

Ploaia conține astăzi particule de plastic. Microplastice au fost identificate chiar și în bazine hidrografice izolate din Munții Apalași, aflate departe de orice sursă industrială evidentă. Particulele sunt transportate de vânt.

Ele au fost găsite în gheața marină arctică, în sedimentele din adâncurile oceanelor, în laptele matern, în sângele din cordonul ombilical, în spermă și în țesutul testicular uman.

Ce face organismul cu un musafir permanent

Celulele umane nu dețin mecanisme capabile să descompună polimeri precum polietilena sau polistirenul. Legăturile chimice sunt pur și simplu incompatibile cu enzimele noastre.

Prin urmare, sistemul imunitar reacționează la fel cum procedează în fața oricărui corp străin inert pe care nu îl poate dizolva: îl izolează, încearcă să îl înglobeze fără succes sau declanșează un răspuns inflamator de intensitate redusă, dar persistent.

Această inflamație cronică de grad redus reprezintă în prezent principala ipoteză prin care microplasticele ar putea contribui la apariția bolilor.

Nu printr-o otrăvire directă, ci prin menținerea sistemului de alarmă al organismului într-o stare de activare permanentă.

Bolile cardiovasculare, bolile inflamatorii intestinale, anumite forme de cancer și bolile neurodegenerative au toate o componentă inflamatorie cronică.

Întrebarea la care încearcă să răspundă cercetările actuale este dacă plasticul reprezintă cauza, un factor agravant sau doar un însoțitor al acestor procese.

Numeroase studii independente privind microplasticele și microbiomul intestinal au identificat același tipar: expunerea repetată este asociată cu modificări persistente ale diversității bacteriene, reducerea producției de acizi grași cu lanț scurt și creșterea markerilor inflamatori.

Atomii și fragmentele

Există un gând ciudat care apare atunci când privești toate aceste date.

Aproape fiecare atom din corpul tău este înlocuit de-a lungul anilor. Materia din care erai alcătuit acum zece ani a fost, în mare parte, eliminată și înlocuită. Celulele mor și sunt reconstruite. Apa circulă continuu. Oasele se remodelează. Organismul este mai degrabă un model aflat într-o schimbare lentă decât un obiect static.

Dar microplasticele nu participă la acest proces de reînnoire. Ele se acumulează. Particula încorporată într-o placă aterosclerotică nu este eliminată odată cu următorul schimb de atomi. Ea este încă acolo anul viitor. Și anul de după. Organismul se reconstruiește în jurul ei.

Aceasta înseamnă că organismul unei persoane de 60 de ani conține suma tuturor fragmentelor de polistiren pe care intestinul său nu a reușit să le respingă încă din copilărie.

Afirmațiile care merită ignorate

Pentru că problema este reală, iar cercetarea se află încă la început, a apărut și o industrie care promite protecție împotriva microplasticelor.

Printre afirmațiile promovate se numără donarea de sânge pentru „eliminarea” microplasticelor, aplicarea de comprese cu gheață pe testicule sau diverse combinații de suplimente alimentare brevetate.

Niciuna dintre aceste metode nu beneficiază de dovezi științifice solide.

Donarea de sânge elimină aproximativ 500 ml dintr-un volum sanguin total de aproximativ 5 litri. Orice cantitate de plastic prezentă în acea porțiune reprezintă doar o fracțiune foarte mică din încărcătura totală a organismului, iar plasma este refăcută în câteva zile.

Ce funcționează cu adevărat

Măsurile care reduc cu adevărat expunerea sunt mult mai banale:

Nu încălzi alimentele în recipiente din plastic.

Filtrează apa de la robinet în loc să consumi apă din sticle de unică folosință.

Folosește, atunci când este posibil, recipiente din sticlă sau inox.

Aspiră locuința cu filtre HEPA pentru a reduce fibrele sintetice din aer.

Niciuna dintre aceste măsuri nu reprezintă o soluție completă.

Toate reduc expunerea doar într-o anumită măsură.

Ce nu ne pot spune încă cifrele

Poziția cea mai prudentă - împărtășită de majoritatea cercetătorilor care studiază efectiv fenomenul - este că nimeni nu știe încă ce efect are asupra sănătății umane o viață întreagă de expunere internă la plastic.

Particulele există în organism. Acest lucru este demonstrat.

Mecanismele prin care ar putea produce efecte nocive sunt plauzibile și din ce în ce mai bine documentate în studiile pe animale.

Însă dovezile directe la oameni - studiile pe cohorte, monitorizarea pe termen lung și relația dintre doză și efect - vor necesita probabil încă cel puțin un deceniu.

Particulele pătrund în organism mai repede decât poate știința să le înțeleagă.

Plasticul descoperit astăzi în plăcile arteriale ale unei persoane de 55 de ani reprezintă rezultatul unei expuneri acumulate timp de 55 de ani, într-o perioadă în care nivelul contaminării a crescut constant.

Persoana care are astăzi 20 de ani își construiește deja această încărcătură internă pornind de la un nivel de expunere mai ridicat decât cel al părinților săi.

Ce consecințe va avea această acumulare în următorii 60 de ani rămâne una dintre marile întrebări deschise.

Comparația cu un card de credit, indiferent dacă a fost sau nu exactă, a avut un merit important. A transformat o expunere invizibilă într-un obiect cu contur. Un dreptunghi de plastic pe săptămână. Ținut în lumină. Nu ca metaforă, ci ca imagine a unei acumulări fizice care crește încet, în tăcere, în țesuturi care nu au fost niciodată destinate să o primească.