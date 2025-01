Pelicanii creți s-au întors pe insula Ceaplace. Păsările au depus deja ouă

Insula Ceaplace, strict protejată în Rezervație, este una dintre cele mai importante zone de reproducere din Europa pentru pelicanii creți. Foto: ARBDD/Facebook

Primele 160 de exemplare de pelicani creți, specie în pericol la nivel mondial, s-au întors zilele acestea pe insula Ceaplace din Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD). Inspectorii ecologici au pregătit insula, înaintea sosirii păsărilor, cu 450 de maldări de stuf și un balot mare de stuf presat pentru ca pelicanii să aibă material de construcție pentru cuiburile lor.

Insula Ceaplace, strict protejată în Rezervație, este una dintre cele mai importante zone de reproducere din Europa pentru pelicanii creți, datorită poziției izolate care oferă o excelentă protecție pentru juvenili și o întinsă zonă de hrănire pentru adulți, relatează Agerpres.



„În fiecare iarnă, insula ce are dimensiuni reduse se deteriorează din cauza acțiunii de eroziune a vântului și a valurilor, iar cantitatea naturală de stuf existentă în zonă este de multe ori insuficientă pentru numărul mare de păsări ce revin aici an de an. De aceea, și în acest an, inspectorii ecologi ai Administrației RBDD au efectuat o acțiune de consolidare a zonelor de cuibărit de pe insulă, prin transportarea și aranjarea a 450 de maldări de stuf și un balot mare de stuf presat, pentru a oferi păsărilor materialul de construcție suplimentar necesar noilor cuiburi”, a precizat Administrația Rezervatiei Biosferei Delta Dunării, într-o postare pe Facebook.

Insula este monitorizată continuu și până în prezent au fost observate primele 160 de exemplare de pelican creț sosite în colonie.



„Pe insulă sunt vizibile deja 101 cuiburi aflate în diferite faze de construcție și în unele dintre ele sunt deja depuse ouă. Prin suplimentarea materialelor de construcție a cuiburilor și prin acțiunile de amenajare Insula Ceaplace este pregătită și anul acesta să-și primească oaspeții”, se mai specifică în postarea Administrației RBDD.

Maldării de stuf amplasați de inspectorii ecologi ai Administrației RBDD înlocuiesc platforma din lemn pe care aceștia au amplasat-o în perioada 2006-2008, împreună cu Societatea Ornitologică Română (SOR).



„Din păcate, platforma respectivă, fiind din lemn, mai ales în condiții de apă ușor sărată, condiții de vânt și iarnă cu gheață din zona lagunară, nu a avut viață prea lungă. La momentul acela, platforma a ajutat prin creșterea suprafeței de cuibărit pentru pelicani, dar nu a durat decât câțiva ani, din păcate. Ea s-a deteriorat în întregime și sperăm ca pe viitor să găsim soluții împreună cu Administrația RBDD pentru o consolidare temeinică a insulei, pentru a oferi condiții bune de cuibărit pentru specie”, a precizat pentru Agerpres biologul din cadrul SOR Sebastian Bugariu.



Potrivit Administrației RBDD, dacă pelicanii comuni cuibăresc într-un efectiv impresionant în această zonă a Europei, colonia de la Roșca - Buhaiova fiind din ce în ce mai extinsă în ultimii ani, numărând circa 19.000 exemplare, în cazul pelicanilor creți efectivul din RBDD este mult mai mic, de circa 500 exemplare, specia fiind periclitată la nivel mondial și inclusă în categoria „Vulnerabil” pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.