Scandal în Austria: Google construiește un centru de date lângă Dunăre, care va consuma mai multă electricitate decât Viena

Imagine de ansamblu a șantierului unde se construiește viitorul centru de date Google în Kronstorf, Austria. Foto: Profimedia Images

O mică localitate liniștită situată la poalele munților Alpi va consuma în curând mai mult curent electric decât toate gospodăriile din Viena. Iar asta mulțumită lui Google, gigantul tech american care construiește în apropiere de orașul Kronstorf, la sud de Linz, lângă Dunăre, un imens centru de date. Când va fi finalizat, acesta va consuma echivalentul a 7% din consumul total de energie al Austriei, informează Politico.

Investiția Google e însă contestată de activiștii și organizațiile de protecție a mediului din Austria, care încearcă să împiedice ridicarea centrului de date.

„Vrem să le dăm o bătaie serioasă de cap”, a spus Harald Mullner, specialist în IT care lucrează în Linz și care a fondat o organizație, alcătuită din oameni de știință, artiști și activiști de mediu care se opun ridicării centrului de date Google. „Trebuie să le arătăm că sunt oameni care nu sunt bucuroși să vadă așa ceva”, a adăugat Mullner.

Proteste similare, împotriva construirii de centre de date, au loc în Franța, Italia și Irlanda, țară în care aceste centre consumă deja o cincime din energia electrică a țării.

Până în prezent, toate acțiunile în instanță inițiate de activiștii de mediu în aceste spețe au eșuat: guvernele europene par tot mai decise să recupereze decalajul față de SUA ori China, în privința noilor tehnologii AI.

„Nu putem milita pentru o suveranitate europeană în domeniul AI, atâta vreme cât blocăm și punem obstacole care afectează exact infrastructura pe care sunt bazate noile tehnologii”, a spus Elisabeth Zehetner, secretara de stat în domeniul energiei din cadrul guvernului austriac.

Uniunea Europeană își propune să-și tripleze capacitatea de centre de date, până în 2035.

Centrul de date e la câțiva kilometri de locul unde râul Enns se varsă în Dunăre. Se va construi și o stație de pompare, special pentru răcirea serverelor

„Un centru uriaș de date nu e sustenabil, prin propria sa natură. Pur și simplu, e prea mare”, a spus Christna Gruber, activistă de mediu care militează împotriva construirii centrului de la Kronstorf. „Sunt prea mulți factori - conversia de terenuri agricole, consum enorm de energie și de apă”, a adăugat ea. „Și întrebarea principală: Pentru ce? Merită?”.

Șantierul unde va fi ridicat centrul de date de la Kronstorf se află la câțiva kilometri de locu unde râul Enns se varsă în Dunăre. Aici, o stație de pompare a apei, va extrage apa pentru răcirea serverelor viitorului centru de date, a cărui construcție a început în aprilie.

Reprezentanții Google spun că iau măsuri pentru a compensa impactul asupra mediului pe care îl va avea centrul de date. Acoperișul centrului va fi acoperit de panouri solare, iar compania americană va finanța proiectele de filtrare a apei și îmbunătățire a ecosistemului din regiune.

„Încearcă să mușamalizeze treaba, mimând grija față de mediu” („Greenwashing”, în engleză), a spus activistul de mediu Mullner.

Principala grijă a ecologiștilor o reprezintă afectarea cursului râului Enns, a cărui apă (rece) va fi folosită la răcirea centrelor de date, iar apa (caldă) evacuată de aceste centre va fi vărsată înapoi în râu.

„Scurgerea de apă caldă în râu afectează habitatlul și provoacă un stres suplimentar faunei din râu”, a spus Gruber.

În schimb, reprezentanții Google spun că „impactul asupra temperaturii apei râului Enns este neglijabil”.

Centrul urmează a fi racordat la rețeaua electrică națională din Austria. Prima fază a proiectului centrului de date de la Kronstorf prevede un consum necesar de 150 de megawați pe oră. Consumul va putea crește la 500 MW/oră, dacă Google va decide să-și extindă acest centru de date.

În condițiile în care astfel de centre funcționează non-stop, site-ul urmează să consume echivalentul 1,31 terawați/oră, în prima sa fază, conform datelor furnizorului național de electricitate din Austria. În cazul în care vorbim de o extindere a centrului Google, consumul va crește la 4,4 TW/h. Comparativ, consumul casnic în Viena, cu o populație de 2 milioane de locuitori, este de circa 3,4 TW/h.