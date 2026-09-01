Un curent oceanic din Atlantic acționează ca o „supapă de căldură”, iar o încetinire a lui ar putea amplifica încălzirea globală

O încetinire a curenților oceanici determinată de schimbările climatice ar putea contribui la încălzirea planetei. Foto: Getty Images

Un sistem esențial de curenți din Oceanul Atlantic pare să influențeze nu doar vremea din Europa sau circulația nutrienților prin ocean. Cercetătorii spun că acesta ar putea determina și cantitatea de căldură stocată de Pământ, potrivit thecooldown.com.

Acest lucru este important deoarece o încetinire determinată de schimbările climatice ar face mai mult decât să perturbe condițiile dintr-o anumită regiune, ar putea contribui la încălzirea planetei.

Acumulare masivă de căldură

În centrul studiului se află circulația meridională de răsturnare a Atlanticului (AMOC). Această rețea transportă spre nord apele de suprafață calde și sărate și readuce spre sud, la adâncime, apele mai reci și mai dense.

Potrivit unui comunicat de presă, cercetătorii au concluzionat că, în trecut, Pământul avea tendința de a pierde căldură în perioadele în care AMOC era mai puternică, în timp ce perioadele în care aceasta era mai slabă coincideau cu acumularea de căldură.

„AMOC funcționează ca o supapă de căldură care controlează bilanțul energetic al planetei”, a declarat Christo Buizert, paleoclimatolog la Universitatea de Stat din Oregon și autor principal al studiului.

În ultimii 11.700 de ani, AMOC a rămas relativ puternică. Cu toate acestea, numeroase modele climatice indică faptul că încălzirea provocată de activitatea umană ar putea să o slăbească.

Studiul estimează că perioadele din trecut în care AMOC a fost mai slabă au contribuit la o încălzire echivalentă cu efectul pe care l-ar avea astăzi o creștere de 25 de părți per milion a concentrației de dioxid de carbon, adică aproximativ cât emisiile produse de activitatea umană într-un deceniu.

Discuțiile despre AMOC se concentrează de obicei asupra modului în care aceasta transferă căldura dintr-un loc în altul. Atunci când această circulație încetinește, anumite zone din Atlanticul de Nord, inclusiv regiuni din apropiere precum Groenlanda, se pot răci, iar schimbările bruște din perioadele glaciare au fost asociate cu scăderi accentuate ale temperaturilor regionale.

Căldura este stocată în alte regiuni când suprafața oceanului se răcește

Cercetătorii spun că mecanismul este mai mult decât un simplu transfer de căldură între nord și sud. Folosind trei modele climatice, aceștia au descoperit că, atunci când AMOC slăbește, căldura care în mod normal s-ar degaja în Atlanticul de Nord se acumulează în schimb în interiorul oceanului.

Astfel, răcirea suprafeței oceanului într-o anumită zonă poate ascunde o creștere mai amplă a cantității de căldură stocate în alte regiuni.

Buizert a explicat fenomenul astfel: „Este ca și cum întregul ocean ar acționa ca o găleată uriașă de căldură.”

Căldura oceanică influențează tiparele meteorologice, creșterea nivelului mării, ecosistemele marine și ritmul încălzirii. Un sistem care reține mai multă căldură în ocean poate agrava riscurile climatice, chiar dacă o anumită regiune se răcește temporar.

Deoarece AMOC reprezintă o componentă esențială a circulației pe scară largă a Pământului, cercetătorii o monitorizează îndeaproape. Acest studiu a folosit dovezi privind schimbările climatice bruște din trecut pentru a evalua modul în care ar putea evolua această circulație în viitor.

„Cercetarea noastră arată, de asemenea, că, într-o lume mai caldă, AMOC tinde să fie mai stabilă, ceea ce ar sugera că aceste evenimente de tip «punct de cotitură» s-ar putea să nu apară în viitor”, a declarat Buizert. „... Dar sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege mai bine stabilitatea viitoare a AMOC.”

Dezvăluirile au loc în contextul în care fenomenul climatic El Nino din acest an ar putea fi cel mai intens înregistrat vreodată, ameninţând să provoace condiţii meteorologice extreme la nivel global şi să facă din 2027 cel mai cald an înregistrat vreodată.

Amintim că oceanele lumii au atins în această vară cea mai ridicată temperatură zilnică înregistrată vreodată, temperatura globală a suprafeței mării ajungând la 21,1°C pe 22 august - un nou record.