"Zona de transport curat" din Varşovia a dus la o calitate mai bună a aerului în oraş. Restricţiile vor fi înăsprite până în 2032

"Zona de transport curat" din Varşovia a dus la o calitate mai bună a aerului în oraş. Sursa foto: Profimedia

Concentrațiile medii anuale de dioxid de azot (NO2) u,nul dintre principalii poluanți atmosferici proveniți din trafic, au scăzut cu 18% în interiorul zonei de transport curat din Varșovia de la introducerea măsurii, comparativ cu o scădere de numai 5% în afara acesteia, notează Notes from Poland. Zona cu emisii reduse a intrat în vigoare în iulie 2024, interzicând inițial accesul mașinilor diesel mai vechi de 18 ani și al celor pe benzină mai vechi de 27 de ani într-o zonă delimitată de 37 km pătraţi.

Datele preliminare furnizate de Biroul pentru Protecția Aerului și Politici Climatice din Varșovia indică, de asemenea, că, în perioada 2023–2025, cele mai mari scăderi ale concentrațiilor de NO2 au fost înregistrate la stațiile de monitorizare de pe strada Grochowska și de pe Bulevardul Solidarności, două dintre arterele rutiere cele mai circulate din oraș.

Cu toate acestea, Clean Cities Polska, o organizație care pledează pentru un aer mai curat în orașe și care a publicat aceste date, a precizat că rezultatele nu demonstrează în mod concludent că restricțiile impuse vehiculelor mai vechi în Varșovia își produc efectul, întrucât nivelurile de poluare sunt influențate și de alți factori.

Zeci de mii de decese din cauza poluării, în Polonia

Polonia se confruntă de multă vreme cu unele dintre cele mai grave probleme de poluare a aerului din Europa, fenomen care provoacă anual zeci de mii de decese premature estimate. În ultimul deceniu, autoritățile naționale și locale au implementat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, inclusiv la Varșovia, unde a fost interzis accesul mașinilor mai vechi în centrul orașului.

Zona cu emisii reduse a intrat în vigoare în iulie 2024, interzicând inițial accesul mașinilor diesel mai vechi de 18 ani și al celor pe benzină mai vechi de 27 de ani într-o zonă delimitată de 37 km pătraţi, reprezentând aproximativ 7% din suprafața Varșoviei, care include districtul central Śródmieście și porțiuni din alte cartiere.

Restricțiile vor fi înăsprite treptat până în 2032, moment în care nu va mai fi permis accesul mașinilor diesel mai vechi de 11 ani și al celor pe benzină mai vechi de 17 ani.

Nina Bąk, directoarea Clean Cities Polska, a descris rezultatele drept „promițătoare”, dar a subliniat că acestea nu demonstrează că zona cu emisii reduse a fost singura cauză a scăderii mai pronunțate.

Nivelurile poluării aerului sunt influențate și de condițiile meteorologice, de variațiile volumului de trafic și de înnoirea treptată a parcului auto.

Pe lângă zona cu emisii reduse, Varșovia a implementat și alte măsuri menite să reducă emisiile din transporturi, inclusiv extinderea flotei de autobuze electrice și mărirea rețelei de piste pentru biciclete, care urmează să ajungă la 874 de kilometri în 2026, față de 585 de kilometri în 2018.

O sănătate publică mai bună

Potrivit lui Mariusz Panczyk, cercetător la Universitatea de Medicină din Varșovia, aceste rezultate reprezintă un „semnal important pentru sănătatea publică”.

„Dacă observăm o reducere mai pronunțată a concentrațiilor de NO2 în interiorul zonei de transport curat decât în ​​afara acesteia, acest lucru oferă argumente solide pentru reducerea expunerii locuitorilor la una dintre componentele cel mai bine documentate ale poluării generate de trafic”, a declarat acesta, potrivit unui comunicat al organizației Clean Cities Polska.

Organizația a precizat că expunerea pe termen lung la NO2 crește riscul de astm, boli respiratorii cronice și infecții respiratorii în rândul copiilor, în timp ce poluarea generală cauzată de trafic este asociată și cu boli cardiovasculare, cancer și probleme cognitive.

Expunerea variază în diferite zone ale orașului, cele mai mari riscuri fiind suportate de locuitorii din apropierea arterelor circulate intens, de copiii care învață în școli situate lângă zone cu trafic intens, de persoanele vârstnice și de cele cu afecțiuni cronice. De asemenea, cercetările sugerează că poluarea aerului afectează în mod disproporționat comunitățile cu venituri mici.

Varșovia a urmărit, de asemenea, reducerea altor tipuri de poluare, inclusiv prin interzicerea utilizării cărbunelui pentru încălzirea locuințelor.

Potrivit Centrului European pentru Aer Curat (ECAC), îmbunătățirea calității aerului în ceea ce privește particulele PM2.5, în intervalul 2018–2022, a contribuit la prevenirea unui număr estimat de 6.723 de decese premature în provincia Mazovia (unde se află Varșovia), dintre care 2.382 chiar în oraș.