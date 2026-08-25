Alertă de furtuni în România: Va ploua torențial, cu grindină, în 24 de județe. ANM anunță și cod galben de temperaturi sufocante HARTĂ

2 minute de citit Publicat la 10:17 25 Aug 2026 Modificat la 10:45 25 Aug 2026

Alertă de vreme rea de la ANM.Sursa foto: Getty Images

România se împarte marți și miercuri între temperaturi sufocante și ploi torențiale. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi un cod de caniculă și două coduri galbene de furtuni puternic, valabile astăzi și mâine în jumătate de țară.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a detaliat marți, la Antena 3 CNN, prognoza meteo pentru aceste două zile, anunțând că spre finalul săptămânii, temperaturile vor începe să scadă.

Cod galben de caniculă

Interval de valabilitate: 25 august, ora 10 – 25 august, ora 22

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat

Zone afectate: județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și municipiul București

Marți (25 august) în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade.

Cod galben de furtuni puternice - marți

Interval de valabilitate: 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei

În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...50 l/mp.

Cod galben de furtuni puternice - miercuri

Interval de valabilitate: 26 august, ora 08 – 26 august, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane

În jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.