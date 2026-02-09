Alertă de vreme rea în aproape toată țara: Ninsori abundente în mai multe zone. E cod galben de ger în 10 județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod galben de ger în zece județe din nord-estul țării, valabilă până marți, la ora 10:00. De asemenea, până miercuri e în vigoare și o atenționare de ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată România.

Avertizare de vreme rea

Interval de valabilitate: 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, răcire

În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia, se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp și izolat de 15...20 l/mp și se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului.

Cod galben de ger

Interval de valabilitate: 09 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de scăzute și ger

În Moldova și estul Transilvaniei, pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade.

Cod galben de viscol

Interval de valabilitate: 9 februarie, ora 15:00 – 10 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, viscol

Zone afectate: sudul Banatului și extremitatea vestică a Carpaților Meridionali

În intervalul menționat, în sudul Banatului vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăși 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.