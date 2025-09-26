Alertă meteo imediată de vijelii cu rafale de vânt de 90 km/h, emisă de ANM. Lista localităților vizate de cod portocaliu

<1 minut de citit Publicat la 09:13 26 Sep 2025 Modificat la 10:53 26 Sep 2025

ANM a emis avertizări nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ Anastasiia Bulgakova

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizări nowcasting Cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabile în orele următoare în mai multe localități.

Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, vântul va sufla cu viteze la rafală de 70 - 90 km/h, în 20 de localități din județul Caraș-Severin.

Lista localităților vizate de alerta meteo imediată: Berliște, Berzasca, Cărbunari, Ciclova Română, Ciuchici, Coronini, Forotic, Gârnic, Grădinari, Moldova Nouă, Naidăș, Oravița, Pojejena, Răcășdia, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Cod galben de de vânt puternic în judeţul Caraş-Severin, până sâmbătă după-amiaza

Meteorologii au prelungit până sâmbătă după-amiaza atenţionarea Cod galben de vânt puternic emisă zilele trecute pentru judeţul Caraş-Severin, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în perioada 26 septembrie, ora 10:00 - 27 septembrie, ora 15:00, în tot judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55 - 70 km/h, iar în zona montană aferentă de 80 - 90 km/h.

Pe parcursul zilei de vineri vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 40 - 50 km/h şi în regiunile sudice, au mai transmis meteorologii