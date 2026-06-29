Avertizare imediată de la ANM: Cod galben de furtuni în mai multe județe. Lista localităților vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizări nowcasting de furtuni, valabile în localități din mai multe județe. Se vor semnala averse torențiale, grindină de mici dimensiuni, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
UPDATE 14:45: ANM a emis avertizare imediată de vreme severă în localități din mai multe județe. Acestea sunt sub cod galben de furtună. Avertizarea este valabilă până în jurul orei 16:00.
Județul Gorj: Novaci, Crasna, Baia de Fier, Polovragi, Mușetești;
Județul Vâlcea: Vaideeni, Voineasa, Malaia;
Județul Covasna: Sânzieni, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic;
Județul Harghita: Bălan, Sândominic, Lunca de Jos, Ciucsângeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Plăieșii de Jos, Mihăileni, Tomești, Sânmartin, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc;
Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Stulpicani, Fundu Moldovei, Frumosu, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Sadova;
Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
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Localități din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Harghita și Buzău se află sub Cod galben de averse torențiale.
Începând cu ora 13:35 până la ora 14:45, în localități din Maramureș și Bistrița-Năsăud se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...3 cm).
Localități afectate:
- în județul Maramureș: zona de munte de peste 1800 m, Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Săcel;
- în județul Bistriţa-Năsăud: zona de munte de peste 1800 m, Rodna, Șanț;
De asemenea, începând cu ora 13:32 până la ora 14:30, în șase localități din județul Harghita se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici dimensiuni ( 1...2 cm).
Localități afectate: Miercurea Ciuc, Vlăhița, Zetea, Lueta, Căpâlnița, Sântimbru;
Tot începând cu 13:30, timp de o oră, în șapte localități din județul Buzău se vor semnala averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).
Localități afectate: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Siriu, Mânzălești, Brăești, Chiliile;