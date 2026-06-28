Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vijelii, averse și grindină în mai multe județe

<1 minut de citit Publicat la 15:13 28 Iun 2026 Modificat la 15:15 28 Iun 2026

Cod galben de furtună. Sursa foto: GettyImages

Meteorologii au emis, duminică avertizări nowcasting cod galben de vijelii penru mai mult județe, în zone de munte și de deal.

O avertizare pentru județele Gorj și Vâlcea a intrat în vigoare la 14.55 și va fi valabil până la 16.00.

Sunt vizate zona de munte a județului Gorj, respectiv zona de munte a localităților: Padeș; zona de munte a județului Vâlcea, respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești.

În aceste zone vor fi averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

De la ora 14.50, până la ora 16.00, va fi sub alertă cod galben și județul Suceava: Fundu Moldovei, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești. Și în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...30 l/mp, grindină cu diametrul între 1 și 3 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 40...50 km/h, descărcări electrice.