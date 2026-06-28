Antena 3 CNN Meteo Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vijelii, averse și grindină în mai multe județe

Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vijelii, averse și grindină în mai multe județe

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 15:13 28 Iun 2026 Modificat la 15:15 28 Iun 2026
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furtuna cu grindina getty
Cod galben de furtună. Sursa foto: GettyImages

Meteorologii au emis, duminică avertizări nowcasting cod galben de vijelii penru mai mult județe, în zone de munte și de deal.

O avertizare pentru județele Gorj și Vâlcea a intrat în vigoare la 14.55 și va fi valabil până la 16.00.

Sunt vizate zona de munte a județului Gorj, respectiv zona de munte a localităților: Padeș; zona de munte a județului Vâlcea, respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești.

În aceste zone vor fi averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).  

De la ora 14.50, până la ora 16.00, va fi sub alertă cod galben și județul Suceava: Fundu Moldovei, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești. Și în aceste zone se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...30 l/mp, grindină cu diametrul între 1 și 3 cm, intensificări ale vântului cu viteze de 40...50 km/h, descărcări electrice.

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Etichete: cod galben ploi avertizare ANM avertizare nowcasting

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