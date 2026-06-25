Avertizare meteo imediată. ANM a emis Cod galben de furtuni cu grindină: Lista localităților vizate de alerta nowcasting

1 minut de citit Publicat la 15:38 25 Iun 2026 Modificat la 15:38 25 Iun 2026

Nori de furtună și un fulger pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi după-amiază avertizări nowcasting Cod galben de vreme severă imediată pentru localități din județele Argeș, Buzău, Dâmbovița și Covasna.

Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cod galben în Argeș, Buzău și Dâmbovița

Avertizarea este valabilă joi, 25 iunie, între orele 15:30 și 16:30.

Vor fi afectate următoarele localități:

Județul Argeș: Berevoești, Albeștii de Muscel.

Județul Buzău: Pătârlagele, Cislău, Viperești, Pănătău.

Județul Dâmbovița: Pucioasa, Fieni, Răzvad, Voinești, Aninoasa, Tătărani, Buciumeni, Vulcana-Pandele, Doicești, Runcu, Glodeni, Mănești, Brănești, Pietroșița, Cândești, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Pietrari, Bărbulețu, Șotânga, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri și Râu Alb.

Potrivit ANM, se vor semnala local averse torențiale care vor acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1 centimetru.

Cod galben și în județul Covasna

O altă avertizare nowcasting este în vigoare între orele 14:40 și 16:00 pentru mai multe localități din județul Covasna.

Lista localităților vizate: Târgu Secuiesc, Sânzieni, Ghelința, Brețcu, Ojdula, Catalina, Lemnia, Poian, Mereni și Estelnic.

În aceste zone sunt prognozate averse care vor acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55-60 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 2 centimetri.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în timpul manifestărilor severe ale vremii și să urmărească actualizările oficiale emise de ANM.