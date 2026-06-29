Capitala e sub cod roșu de caniculă până marți. Din 1 iulie, vremea se schimbă brusc și încep furtunile: Prognoza ANM pentru București

2 minute de citit Publicat la 10:59 29 Iun 2026 Modificat la 10:59 29 Iun 2026

Nori de furtună pe cerul din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 29 iunie, ora 10.00 - 1 iulie, ora 23.00. Capitala rămâne sub cod roșu de caniculă până în dimineața zilei de 1 iulie, când temperaturile vor atinge 39 de grade, iar ulterior vremea se va schimba brusc, fiind așteptate averse torențiale, vijelii și grindină.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 iunie, ora 10.00 - 30 iunie, ora 10.00, valul de căldură se va intensifica, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 39 de grade Celsius, comparabilă cu recordul absolut al lunii iunie, în timp ce minima va fi cuprinsă între 20 și 23 de grade, caracterizând o nouapte tropicală.

Și în intervalul 30 iunie, ora 10.00 - 1 iulie, ora 10.00, valul de căldură va persista. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele ITU va depăși din nou pragul critic, iar noaptea va rămâne tropicală.

Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi din nou în jurul valorii de 39 de grade, iar minima se va situa între 22 și 23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

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Schimbarea vremii este așteptată miercuri, 1 iulie. Începând din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în Capitală vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale, în general de 10-15 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii, cu rafale de aproximativ 50 km/h.

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 4 centimetri.

Temperatura maximă va scădea semnificativ, urmând să se situeze între 29 și 31 de grade.

ANM precizează că pentru municipiul București este în vigoare un cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat în intervalul 29 iunie, ora 10.00 - 1 iulie, ora 10.00.

Ulterior, în intervalul 1 iulie, ora 12.00 - ora 23.00, Capitala va intra sub cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate averse însemnate cantitativ și fenomene asociate.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, prognoza poate fi actualizată inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene meteorologice severe imediate.