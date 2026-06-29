ANM prelungește codul portocaliu de caniculă și a emis cod galben de furtuni pentru marți. Harta avertizărilor se schimbă de la 1 iulie

Vreme însorită urmată de furtuni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o nouă serie de avertizări, prelungind alertele meteo de caniculă și după 1 iulie. De miercuri, intră în vigoare un nou cod portocaliu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, în timp ce pentru marți a fost emis un cod galben de furtuni, cu vijelii, grindină și averse torențiale.

Până marți, 1 iulie, la ora 10.00, rămân în vigoare avertizările deja emise de ANM: cod roșu de temperaturi extreme pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde maximele vor ajunge la 41 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este în vigoare un cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat.

Meteorologii avertizează însă că marți, 30 iunie, între orele 12.00 și 23.00, vremea se schimbă în vestul și centrul țării. Un cod galben de instabilitate atmosferică vizează, inițial, zonele montane și submontane, apoi Crișana, Maramureș și Transilvania.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 30-40 l/mp. ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat și în restul țării.

Valul de căldură va continua și miercuri, 1 iulie, când avertizările vor fi reorganizate. Un cod portocaliu va fi în vigoare între orele 12.00 și 21.00 în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Tot miercuri, între orele 10.00 și 21.00, un cod galben de caniculă va viza nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele se vor situa între 31 și 34 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral și în Delta Dunării.

În paralel, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru intervalul 1 iulie, ora 12.00 - ora 23.00, valabil în sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp.