Cod galben de viscol în patru județe din țară. Vizibilitate va scădea sub 100 de metri iar vântul va atinge până la 100 km/h

Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis, duminică, două coduri galbene de viscol pentru patru județe din țară. Potrivit ANM, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, iar vântul va bate, la rafală, cu până la 100 km/h.

Primul cod este valabil de la ora 12:00 până la ora 18:00, iar vântul va ajunge până la 80-100 km/h la rafală. Astfel, ninsoarea va fi viscolită și troienită, scazând vizibilitatea sub 100 de metri în zonele de munte, la peste 1.800 de metri, în județele Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Începând tot cu ora 12:00, un alt cod galben este în vigoare, până la ora 15:00. Vântul va atinge 70-85 km/h la rafală și va viscoli și troieni zăpada deja depusă, scazând vizibilitatea sub 100 de metri în zonele de munte, la peste 1.800 de metri, în județul Brașov.

Separat, Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme rea pentru următoarele zile. Potrivit specialiștilor, de duminică va ninge în 11 județe ale țării, iar stratul de zăpadă va depăși 15 centimetri. De asemenea, scad temperaturile în toată România.