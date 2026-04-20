Cum va fi vremea de 1 Mai 2026. La mare, se anunță temperaturi în creștere dar sunt posibile ploi. Ce arată prognoza meteo ANM

Bancă pe faleză, la malul Mării Negre. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Vremea de 1 mai 2026 aduce, potrivit estimărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), o încălzire treptată la nivelul întregii țări, după o perioadă mai rece în a doua parte a lunii aprilie. Temperaturile vor crește spre finalul lunii, însă instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet, iar ploile vor rămâne posibile în mai multe regiuni.

Cum va fi vremea de 1 Mai 2026 la mare

Pe litoral, în Dobrogea, vremea va trece printr-un episod de răcire în intervalul 21–23 aprilie, când maximele vor coborî la 12–13 grade, iar minimele la 4–6 grade.

Ulterior, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, însă tendința generală spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai este de încălzire. Astfel, de 1 Mai, valorile maxime se vor încadra, cel mai probabil, între 16 și 18 grade, cu minime în jurul a 7 grade.

Un detaliu important este că, deși temperaturile vor fi mai plăcute decât în zilele precedente, probabilitatea de precipitații rămâne ridicată, mai ales după 28 aprilie. Cu alte cuvinte, vremea de litoral ar putea fi capricioasă, cu alternanțe între perioade însorite și episoade de ploaie.

Prognoza meteo pentru întreaga țară

La nivel național, ANM anunță o perioadă rece în intervalul 21–23 aprilie, când temperaturile vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor.

În Transilvania, maximele vor coborî până la 10–11 grade, iar minimele pot ajunge la 0 grade sau chiar valori negative, cu brumă în depresiuni.

În Moldova și Muntenia, temperaturile diurne vor scădea la 12–14 grade, iar nopțile vor fi reci, cu minime de 1–4 grade.

În Banat și Crișana, maximele vor fi de 13–16 grade, iar minimele pot coborî spre 1–2 grade.

La munte, vremea va fi deosebit de rece, cu maxime de doar 2–4 grade și minime negative, chiar până la -6 grade, fiind așteptate precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare.

După 23 aprilie, temperaturile vor începe să crească treptat, însă vor exista oscilații de la o zi la alta. În perioada 23–28 aprilie, valorile vor rămâne ușor sub normalul climatologic, cu maxime în general între 14 și 19 grade.

Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, inclusiv în jurul datei de 1 Mai, se conturează o încălzire mai clară. Maximele vor ajunge în majoritatea regiunilor la aproximativ 18–20 de grade, iar minimele vor urca la 4–8 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi prezente în mai multe etape: la începutul intervalului (20–22 aprilie), apoi în jurul datei de 24 aprilie și din nou cu probabilitate ridicată după 27–28 aprilie.

Minivacanța de 1 Mai va dura 3 zile

În 2026, ziua de 1 Mai pică vineri, ceea ce înseamnă că românii vor avea parte de o minivacanță de trei zile, până duminică, 3 mai.

Chiar dacă vremea se va încălzi față de zilele reci din a doua parte a lunii aprilie, prognoza indică un regim variabil, cu temperaturi plăcute în timpul zilei, dar și cu șanse de ploaie în mai multe regiuni, inclusiv la mare.

Astfel, planurile pentru grătare sau escapade la litoral ar putea fi influențate de condițiile meteo schimbătoare, fiind recomandată urmărirea actualizărilor ANM pe măsură ce se apropie minivacanța.