Cum va fi vremea în luna aprilie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

<1 minut de citit Publicat la 07:53 27 Mar 2026 Modificat la 08:18 27 Mar 2026

Cum va fi vremea în luna aprilie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 30 martie - 27 aprilie.

Vremea în săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului.

Vremea în săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru aceast interval, în cea mai mare parte a teritoriului.

Vremea în săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.