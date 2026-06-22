Cum va fi vremea în următoare zile în Capitală. Prognoza specială pentru București

1 minut de citit Publicat la 13:54 22 Iun 2026 Modificat la 14:06 22 Iun 2026

Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei atenţionări meteorologice cod galben de caniculă / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo specială pentru București, în următoarele zile. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor atinge 31 - 32 de grade luni și marți, în timp ce miercuri vor coborî în jur de 30 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Luni, vremea va fi călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată (în jurul a 3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 - 32 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.

Pe parcursul zilei de marți, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va crește probabilitatea pentru averse (2 - 5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 31 - 32 de grade, iar cea minimă va fi de 18 - 20 de grade.

Prognoza meteorologică pentru ziua de miercuri indică o vreme ce se va menține călduroasă, un disconfort termic ridicat, în timp ce indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere.

Cerul va fi variabil, iar după amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale (se vor acumula 5 - 10, izolat peste 15 l/mp), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40 - 45 km/h) și posibil vijelii.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă de 16 - 19 grade.

În intervalul 22 iunie, ora 10:30 - 24 iunie, ora 21:00, municipiul București se află sub incidența unei informări meteorologice pentru vreme călduroasă și disconfort termic.