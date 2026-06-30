După căldura extremă și nopțile tropicale, temperaturile vor scădea cu 8 grade în București și încep ploile. Prognoza pentru Capitală

1 minut de citit Publicat la 10:48 30 Iun 2026 Modificat la 10:49 30 Iun 2026

Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat în București până la data de 1 iulie. Foto: Getty Images

Valul de căldură extremă va persista în București, au anunțat meteorologii, până la data de 1 iulie, când temperaturile vor scădea cu 8 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă din 30 iunie 2026 până la data de 2 iulie 2026. Astfel, până miercuri dimineața, în București este valabil un Cod roșu de temperaturi extreme, iar de la 1 iulie intră în vigoare un Cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

De la o zi la alta, în București, temperaturile vor scădea cu 8 grade Celsius și după Codul roșu de căldură extremă vor începe ploile.

Vremea în București în intervalul 30 iunie, ora 10:00 - 1 iulie, ora 09:00

Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, a anunțat ANM.

Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și noaptea va crește probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 40...50 km/h) și averse slabe (1...5 l/mp).

Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, va fi de 38...39 de grade, iar cea minimă va fi de 21...23 de grade.

Astfel, în intervalul 30 iunie, ora 10.00 - 01 iulie, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică Cod roșu pentru temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat.

Vremea în București în intervalul 1 iulie, ora 10:00 - 2 iulie, ora 09:00

Vremea va deveni instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale (în general 10...20 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

ANM a anunțat că temperaturile vor scădea dramatic față de ziua precedentă. Astfel, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor fi de 17...19 grade.

Astfel, în intervalul 01 iulie, ora 12.00 - 2 iulie, ora 10.000, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.