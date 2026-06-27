Trei zile cu temperaturi de aproape 40 de grade în București și disconfort termic. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală

Temperaturile urcă la 39 de grade în București. Foto: Agerpres

Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei Municipiului Bucureşti, până miercuri dimineaţa, iar temperaturile vor ajunge la 39 de grade, reiese din prognoza publicată, sâmbătă, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 27 iunie, ora 10:00 - 28 iunie, 10:00, în Capitală, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 34 de grade, iar cea minimă de 18 - 20 de grade, cu o noapte tropicală.



Totodată, în perioada 28 iunie, ora 10:00 - 29 iunie, ora 10:00, valul de căldură va persista şi se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, astfel că ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima va oscila între 19 şi 21 de grade.



Conform prognozei de specialitate, de luni dimineaţa până miercuri (1 iulie), la ora 10:00, căldura va continua să se intensifice şi disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade, iar cele minime la 20 - 23 de grade.



În intervalul 27 iunie, ora 10 - 28 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, noapte tropicală și disconfort termic.

În intervalul 28 iunie, ora 10 - 29 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru val de căldură intens, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat.

În intervalul 29 iunie, ora 10 - 01 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod roșu pentru temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.