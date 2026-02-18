HARTA zonelor unde a nins cel mai mult, în România. Unde este cel mai mare strat de zăpadă

sursa foto: ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat situația actualizată a stratului de zăpadă, iar datele arată o dimineață de iarnă în aproape toată România, cu acumulări consistente atât în zonele montane, cât și în regiunile extracarpatice.

În zona înaltă, valorile depășesc pragul critic de un metru. La Bâlea Lac, stratul măsoară 162 de centimetri, iar pe Vârful Omu a ajuns la 179 de centimetri, una dintre cele mai mari acumulări din acest sezon. În Munții Călimani sunt 86 de centimetri de zăpadă, iar în Munții Banatului, la Semenic, stratul atinge 78 de centimetri.

În restul țării, contrastul este clar față de vest, unde stratul de zăpadă este minim sau chiar inexistent, sub un centimetru în multe zone din Banat și Crișana. În schimb, sudul și estul sunt bine acoperite de ninsori.

În București, stațiile meteo indică valori cuprinse între 30 de centimetri la Băneasa și 44 de centimetri la Filaret. În județele din jur, precum Giurgiu și Teleorman, stratul variază între 18 și 23 de centimetri.

În Moldova, zăpada este prezentă pe arii extinse, cu valori medii între 10 și 20 de centimetri, iar la Târgu Neamț ajunge la 22 de centimetri. În Transilvania, depresiunile sunt bine acoperite, cu 19 centimetri la Sfântu Gheorghe și 16 centimetri la Odorheiu Secuiesc.

Harta ANM mai arată și troiene consistente, în special în zonele înalte din Carpații Meridionali și din zona de Curbură, unde vântul a viscolit zăpada și a format depozite care pot depăși local 50 – 100 de centimetri.