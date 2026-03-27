Ploi și vijelii în București: Minimele ajung la 5 grade. Prognoza specială pentru Capitală

Publicat la 10:36 27 Mar 2026 Modificat la 10:36 27 Mar 2026

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo specială pentru București, pentru următorele trei zile. Potrivit specialiștilor, temperaturile scad până la 5 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 27.03.2026 Ora 10:00 - 28.03.2026 Ora 08:00

Vremea va fi vântoasă. Înnorările se vor accentua treptat și, începând din orele serii, va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50...65 km/h. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 28.03.2026 Ora 08:00 - 29.03.2026 Ora 09:00

Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10...15 l/mp). Vântul va sufla moderat, cu intesificări în prima parte a zilei, când se vor atinge viteze de 50...55 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de de 5...7 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.03.2026 Ora 09:00 - 30.03.2026 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări și va ploua moderat cantitativ (10...20 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 6...7 grade.

În intervalul 27 martie, ora 10 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un cod galben de ploi torențiale și vânt puternic.