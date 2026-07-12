Ploi torențiale, vijelii și grindină în jumătate din țară. Meteorologii ANM au extins Codul galben. Zonele afectate de furtuni

Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificări ale vântului. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile de duminică dimineață până luni seara. Mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificări ale vântului, iar cantitățile de apă pot depăși izolat 40 l/mp.

Duminică, între orele 10:00 și 18:00, este în vigoare o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm).

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, vor depăși 30–40 l/mp. Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala izolat și în restul țării.



O a doua avertizare Cod galben este valabilă de duminică, de la ora 18:00, până luni, la ora 10:00, și vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. În aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm).

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat vor depăși 30–40 l/mp. Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala izolat și în restul Olteniei și al Transilvaniei.



Un Cod galben este în vigoare luni, 13 iulie, între orele 10:00 și 22:00, și vizează Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm).

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, vor depăși 30–40 l/mp. ANM precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala izolat și în restul țării în cursul zilei de luni, iar marți și miercuri cu precădere în jumătatea estică, urmând ca apoi să se extindă în majoritatea regiunilor.