Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM au emis Cod Galben. Harta zonelor afectate

<1 minut de citit Publicat la 10:14 11 Iul 2026 Modificat la 10:14 11 Iul 2026

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din țară, valabilă de duminică, 12 iulie, ora 12:00, până luni, 13 iulie, ora 02:00. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.

Potrivit ANM, duminică vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și Munții Banatului, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar spre seară și în cursul nopții fenomenele se vor extinde mai ales în Dobrogea.

Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

ANM recomandă populației să urmărească actualizările meteorologice și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe.