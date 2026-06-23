Prima noapte tropicală din această vară. Câte grade au fost în sudul țării și pe litoral

România a înregistrat prima noapte tropicală din această vară. FOTO: Getty Images

România a înregistrat prima noapte tropicală din această vară. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în multe dintre staţiile din ţară s-au înregistrat temperaturi de peste 20 de grade Celsius.

Astfel, la două zile după solstiţiul de vară - care a marchat vara astronomică, cu zile mai lungi decât nopţile, temperaturile minime nocturne au înreistrat valori de cel puţin 21 de grade Celsius la Drobeta-Turnu Severin, Roşiorii de Vede, Bârnova-Radar, Constanţa-Dig, Bucureşti-Băneasa şi Bucureşti-Afumaţi.

Cea mai ridicată temperatură nocturnă, de 24 de grade Cealsius, a fost la Cotnari.

Pe litoral au fost 20 de grade la Constanţa şi la Sulina şi 23 la Gura Portiţei.

Prognoza actualizată, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), arată că vremea în România va intra într-un proces de încălzire treptată, pe parcursul intervalului 22 iunie - 5 iulie, la nivelul întregii ţări, când maximele vor ajunge la 36-37 de grade, în unele regiuni, timp în care se vor semnala, pe alocuri, și averse de ploaie slabe cantitativ.