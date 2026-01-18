Prognoză specială ANM pentru București: ger până miercuri, cu minime de -13 grade și risc de polei

1 minut de citit Publicat la 10:48 18 Ian 2026 Modificat la 10:48 18 Ian 2026

Meteorologii precizează că mesajele vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting, în cazul apariției unor fenomene periculoase. sursa foto: Getty

Municipiul București intră într-o perioadă de vreme deosebit de rece, cu ger accentuat dimineața și noaptea, valabilă până miercuri, 22 ianuarie, potrivit unei prognoze speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 18–19 ianuarie, temperaturile maxime vor coborî până la -6 grade, iar minimele vor ajunge la -10 grade. Cerul va fi mai mult noros, cu posibile fulguieli izolate, iar vântul va sufla slab și moderat.

Gerul se va intensifica în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, când temperaturile minime vor coborî până la -13 grade, în timp ce maximele nu vor depăși -4…-5 grade. Pe parcursul zilei de luni, cerul va rămâne noros, urmând să se degajeze treptat.

Marți, 20 ianuarie, vremea rămâne rece dimineața și noaptea, însă valorile din timpul zilei vor crește ușor. Maximele vor ajunge la 0…1 grad, iar minimele se vor situa între -11 și -8 grade.

O încălzire ușoară este așteptată miercuri, 21 ianuarie, când temperaturile maxime vor urca la 2…3 grade. Dimineața va rămâne geroasă, iar în cursul nopții sunt posibile precipitații slabe mixte, cu depuneri de polei.

Pe tot intervalul 18 ianuarie, ora 10 – 22 ianuarie, ora 10, Bucureștiul se află sub informare meteorologică de vreme deosebit de rece. În mai multe intervale, Administrația Națională de Meteorologie a emis și atenționări pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger.

