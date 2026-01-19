Prognoza specială pentru Bucureşti: Vor fi temperaturi de minus 13 grade, precipitaţii mixte, polei şi ceaţă

Publicat la 11:14 19 Ian 2026 Modificat la 11:18 19 Ian 2026

ANM a emis luni prognoza specială pentru Bucureşti până joi. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza specială pentru Bucureşti pentru azi şi următoarele trei zile. Codul galben de ger a fost prelungit până miercuri dimineaţa, iar meteorologii spun că se vor înregistra temperaturi de minus 13 grade Celsius. Totodată, vor fi precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei, iar în unele zile va fi ceaţă.

În plus, oficialii ANM au extins codul galben de ger în toată țara. Conform meteorologilor, urmează zile cu temperaturi de -20 de grade în unele regiuni din România.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 19.01.2026 Ora 10:00 - 20.01.2026 Ora 10:00 – Vremea se va menține deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi noros ziua și trecător în primele ore va ninge slab, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -5...-3 grade, iar cea minimă va fi de -13...-10 grade.

Meteorologii au transmis că marţi, de la ora 10:00 până miercuri, la ora 10:00, în Capitală vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaura maximă, va fi de 0...2 grade, iar cea minimă va fi de -11...-8 grade. Spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ceață.

Prognoză meteorologică pentru Intervalul 21.01.2026 Ora 10:00 - 22.01.2026 Ora 10:00 – La Bucureşti, valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente, însă dimineața va fi geroasă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3...4 grade, iar cea minimă de -3...0 grade.

În intervalul 19 ianuarie, ora 10 - 22 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei.

În intervalul 19 ianuarie, ora 10 - 19 ianuarie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează temperaturi deosebit de scăzute.

În intervalul 19 ianuarie, ora 20 - 20 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben, ce vizează vremea geroasă.

În intervalul 20 ianuarie, ora 20 - 21 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează vreme geroasă.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).